Как в Туркестане появились печатные СМИ

Седьмого ноября в Кыргызстане отметят День печати. До развала СССР в республикевыходило более 70 различных изданий. Начиная с 1991 года их уже стало более сотни. Сейчас на плаву остаются единицы. «Слово Кыргызстана» расскажет о первой газете, которая вышла в 1870 году в Средней Азии на русском языке, — «Туркестанские ведомости». Инициатором её издания стал генерал-губернатор Константин Кауфман. Учредили же печатный орган по соизволению императора Александра II.

Сначала было слово

В Центральном государственном архиве Узбекистана сохранилась докладная записка Константина Петровича Кауфмана на имя военного министра России графа Дмитрия Милютина, датированная 18 октября 1869 года, о решении приступить к выпуску газеты на русском языке «Туркестанские ведомости».

«Газета послужит скорейшему обнародованию распоряжений губернского начальства, а также поможет распространению известий о Туркестанском крае вследствие отдалённости его от центров Европейской России и по совершенно малоизвестности в географическом, историческом и археологическом плане», — говорилось в документе.

До этого почти весь 1869 год прошёл в подготовке к выходу первого номера, и лишь к началу 1870-го подготовили программу «Туркестанских ведомостей», которую лично утвердил Александр II.

Согласно ей газета должна была состоять из двух разделов. На первой полосе следовало размещать официальные сообщения властей, на второй предполагалось печатать материалы познавательного содержания — по истории, географии, этнографии, флоре и фауне Туркестана, а также статьи о фольклоре, традициях и обычаях кочевых и оседлых народов. Строго запрещались криминальные вести и беллетристика.

Для того чтобы издание стало популярным среди местного населения, выпускать газету решили на русском языке, а также тюркском и кыргызском наречиях.

Первый штат издания состоял из редактора, его помощника, секретаря и двоих рассыльных.

«По Высочайшему утверждённому штату на издание «Туркестанских ведомостей» ассигновано 12000 рублей. Из них: на содержание редактора — 2500 рублей и его помощника — 1500 рублей», — впоследствии напишет в «Записках Восточного отделения» Императорского русского археологического общества их издатель барон Владимир Розен.

Редактирование «Туркестанского вестника» изначально предполагалось поручить Петру Ротчеву. Однако он отбыл в Санкт-Петербург, и выбор Константина Петровича остановился на штабс-капитане Николае Маеве, бывшем в то время помощником редактора журнала «Чтение для солдат».

Дорога до дела

Разработать программу, набрать штат — это лишь половина дела. Как выпускать газету, когда нет ни бумаги, ни типографии, ни специалистов печатного дела? Для того чтобы начать выпускать «Туркестанские ведомости», Николая Маева командируют в ноябре 1869 года в Санкт-Петербург. Путешествие оказалось не из лёгких. Почтовый тракт между Казалинском и Орском разграбили многочисленные банды, почтовые станции сожгли, а казаков — смотрителей этих станций — отозвали в близлежащие города, так как им угрожала смерть.

«Как немое momento more виднелись в разных местах по почтовому тракту могилы убитых людей. Особенно тяжёлое впечатление осталось от станции «Джелавли», где находилась могила 13 плотников, которые направлялись в Ташкент на своих подводах. В таких почти невозможных условиях Маев совершил свыше тысячевёрстный переезд по безлюдной и безводной степи от Казалинска до Орска», — писал в своих записках Владимир Розен.

Из российской столицы Николай Маев вернулся в марте 1870 года. На двух почтовых тройках, рискуя жизнью, он привёз несколько ящиков с газетной бумагой и типографскими шрифтами. К тому времени Константину Кауфману удалось организовать в Ташкенте небольшую типографию, которая находилась в распоряжении окружного штаба местного военного гарнизона. Правда, возможности её были крайне ограничены. Печатались там, в основном, приказы и циркуляры, которые рассылались в войска.

И всё же 28 апреля 1870 года первый номер «Туркестанских ведомостей» увидел свет.

«СК» представляет выдержки и содержание газеты:

Из публикации официального раздела «Туркестанских ведомостей»

«Рескрипт Государя Наследника Цесаревича графу Перовскому. Высочайшие награды. Высочайшие приказы. Приказ по военному ведомству. Приказы по народному управлению. Перечень Указов Правительствующего Сената.

Из публикации неофициального раздела «Туркестанских ведомостей».

«Коран Османа. О разведении хлопка в Туркестанском крае. Материалы по этнографии Средней Азии. Киргизские пословицы. Общественная жизнь Ташкента. Мелкие известия — кончина графини Богарне, открытие общественной библиотеки в Ташкенте. Адреса ночлежных приютов. Выдержки из последнего отчёта Русского Географического общества.»

Сразу после выхода первого номера Константин Петрович распорядился отправить первый экземпляр Дмитрию Милютину. Военный министр в ответном письме первому генерал-губернатору Туркестана выразил благодарность и подчеркнул важность выхода первой газеты на русском языке.

«Малая известность этого края, разнообразие богатств природы, начинающееся развитие промышленности, быт среднеазиатского населения… всё это представляет богатый и интересный материал для исследований», — говорилось в письме Дмитрия Милютина.

Милютин же стал одним из первых постоянных подписчиков «Туркестанских ведомостей», приказав, чтобы ему регулярно высылали по три номера газеты.

Минуя преграды

Недостаток газетной бумаги и скудность типографских средств стали причиной того, что в первый год газета выпускалась в неопределённое время, и то в формате полтора печатных листа. В 1870 году выпустили всего 17 номеров. Однако уже на следующий год график выхода газеты чётко соблюдался. Она выходила строго по вторникам. Константин Кауфман, несмотря на загруженность, нередко глубокой ночью лично читал последнюю корректуру перед выходом номера. По сути, он являлся её главным редактором на протяжении пяти лет.

В 1872 году приняли решение о строительстве в Ташкенте отдельной типографии народного управления. Николая Маева вновь откомандировали в Санкт-Петербург. Ему же поручили пригласить на работу нескольких опытных наборщиков. Приехать согласились четверо: Игнатий Апарин, Фёдор Степанов, Феодосий Слонимский и Василий Дружинин.

Первыми корреспондентами газеты можно считать самого редактора Николая Маева и сменившего его на этом посту Аполлония Романовича.

Среди постоянных авторов значились и Николай Дмитровский, который готовил материалы по краеведению. Его статьи высоко оценили власти того времени. Его наградили орденами Святого Владимира четвёртой степени, Святой Анны второй степени, Святого Станислава второй степени с Императорской короной и той же степени без короны.

Большой интерес у читателей вызывала колонка «Досуг в Туркестане». Её вёл полковник Уральского казачьего войска Александр Хорошин. После его гибели 24 августа 1875 года по приказу Константина Кауфмана труды Хорошина издали отдельной книгой «Сборник статей, касавшихся Туркестанского края».

Максат БАЙГАЗИЕВ.

Фото из архива.

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