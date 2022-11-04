Придерживаясь принципов «шанхайского духа»

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров участвовал в заседании Советаглав правительств государств — членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в режиме видео-конференц-связи.

В своей речи он отметил, что ШОС стала динамично растущей трансрегиональной организацией, объединяющий почти четверть мирового валового внутреннего продукта. «Вот уже на протяжении трёх лет мировое сообщество переживает период трансформации и кардинальных изменений. В связи с чем перед нашими странами в качестве приоритетных задач стоят вопросы скорейшего восстановления деловой активности и экономических связей, снятия торговых барьеров и ограничений, расширения промышленной кооперации», — отметил он.

Акылбек Жапаров добавил, что своевременное утверждение Программы по развитию цифровой экономики позволит активизировать практическое сотрудничество и обмен опытом между государствами — членами ШОС, а также наращивать конкурентоспособность экономики региона.

Глава Кабмина подчеркнул, что месяц назад успешно прошло заседание Совета глав государств — членов ШОС, где подписано и одобрено более 40 документов в различных стратегических сферах взаимодействия. «Считаю важным принять соответствующие меры по практической их реализации. Необходимо совместное содействие в развитии индустриальных парков и транспортно-логистических центров в ШОС, интегрированных в Свободные экономические зоны стран организации, а также создании многофункциональных площадок делового сотрудничества. Полагается важным также использовать потенциал Демонстрационной зоны регионального торгово-экономического сотрудничества Китай — ШОС в развитии сотрудничества в данном направлении», — сказал председатель Кабинета министров и добавил, что кыргызская сторона неоднократно заявляла о необходимости как можно скорее решить вопросы по созданию Банка развития и Фонда развития Шанхайской организации сотрудничества.

В завершение Акылбек Жапаров поблагодарил за поддержку в проведении ежегодного Иссык-Кульского марафона ШОС, отметив, что Кыргызстан готов принять председательство в Совете глав правительств Шанхайской организации сотрудничества с ноября 2022 года. «Придерживаясь принципов «шанхайского духа» в рамках своего председательства в Совете глав правительств, мы открыты ко всем предложениям и готовы к совместному взаимовыгодному сотрудничеству во благо интересов наших стран и народов», — заключил глава Кабинета министров.

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