У бизнеса женское лицо

Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов выступил на открытиивыставки «ЭКСПО Женское предпринимательство — 2022».

В своей речи он отметил важность инициативы создания благоприятных условий для поддержки бизнесвумен. А также подчеркнул, что у отечественного предпринимательства — женское лицо.

Отметим, что в рамках мероприятия, которое проводится второй год подряд, представительницы прекрасного пола смогли пройти обучение под руководством персональных бизнес-тренеров и продемонстрировать свои достижения потенциальным инвесторам и покупателям.

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