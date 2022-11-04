ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года

ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

У бизнеса женское лицо


Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов выступил на открытиивыставки «ЭКСПО Женское предпринимательство — 2022».

 

В своей речи он отметил важность инициативы создания благоприятных условий для поддержки бизнесвумен. А также подчеркнул, что у отечественного предпринимательства — женское лицо.

 

Отметим, что в рамках мероприятия, которое проводится второй год подряд, представительницы прекрасного пола смогли пройти обучение под руководством персональных бизнес-тренеров и продемонстрировать свои достижения потенциальным инвесторам и покупателям.

Автор: -

Дата публикации: 15:53, 04-11-2022

ПОИСК ПО АВТОРАМ:

АбытовАйжигитовАщеуловБайджиевБеляковБиялиновБоконбаевВоропаеваГоршковаНестероваДосалиевСапожниковКенжесариевКовшоваКузьминПетровПлоскихПоповаПрокофьеваСидоровШаповаловШариповШевцовШепеленкоШириноваЭркебаев