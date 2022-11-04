У бизнеса женское лицо

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов выступил на открытиивыставки «ЭКСПО Женское предпринимательство — 2022».
В своей речи он отметил важность инициативы создания благоприятных условий для поддержки бизнесвумен. А также подчеркнул, что у отечественного предпринимательства — женское лицо.
Отметим, что в рамках мероприятия, которое проводится второй год подряд, представительницы прекрасного пола смогли пройти обучение под руководством персональных бизнес-тренеров и продемонстрировать свои достижения потенциальным инвесторам и покупателям.
Дата публикации: 15:53, 04-11-2022
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