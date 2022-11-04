Гостей ждут в «Босого»

Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов посетил церемониюоткрытия туристического центра гостеприимства «Босого» в Бишкеке.

Эдиль Байсалов отметил, что это один из проектов Фонда поддержки развития туризма. «Босого» находится в центре столицы — в Дубовом парке. Здесь каждый гость может получить ответы на все вопросы: что посмотреть, куда сходить, где остановиться, как зарегистрироваться, оформить банковскую карту, арендовать автомобиль, купить сим-карту и даже открыть собственную фирму. Воспользоваться услугами специалистов могут не только иностранцы, но и наши граждане», — подчеркнул он.

Заместитель председателя Кабинета министров отметил приоритетную важность развития туристического потенциала страны. «У нас есть что показать гостям, включая уникальные памятники истории и неповторимую природу», — констатировал он.

В центре гостеприимства «Босого» работает круглосуточный кол-центр по номеру 7000.

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