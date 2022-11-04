Символ надежды

Состоялось мероприятие по посадке саженцев, приуроченное к празднованию Дня ООН.



День ООН 2022 года прошёл в рамках 30-летия Кыргызской Республики в составе этой организации, а также в поддержку инициатив нашей республики на форумах ООН, включая резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН, инициированную Кыргызстаном и объявившую 2022 год «Международным годом устойчивого горного развития», а также в рамках национальной кампании «Жашыл Мурас».

Постоянный Координатор ООН в Кыргызстане г-жа Антье Граве, участвуя в посадке деревьев, сказала следующее:

«Мы сажаем эти деревья как символ надежды, как символ процветающего и мирного будущего для новых поколений Кыргызстана, и поэтому я присоединяюсь к вам и выражаю свою благодарность, особенно молодёжи, которая сегодня здесь с нами и которую ООН поддерживает в стремлениях к развитию Кыргызстана».

В акции также приняли участие первый заместитель председателя Кабинета министров А. Касымалиев, представители администрации Президента, ООН, Министерства сельского хозяйства, Министерства иностранных дел, дипломатический корпус, сотрудники Дос-Кредобанка, представители молодёжных организаций и волонтёры. Акция стала площадкой, где во благо сохранения природного наследия Кыргызстана объединили свои усилия государственный сектор, международные организации, банки и молодёжь.

Благодаря усилиям около 300 человек 2500 молодых ореховых деревьев высажены на территории Чуйского лесхоза в местности Ак-Бешим и около 500 молодых сосен — в Чыйырчыкском районе Ошской области.

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