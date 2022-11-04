Отчего в Бишкеке грязный воздух? Насколько всё плохо?

Уже несколько лет столица Кыргызстана занимает первые места в мире по загрязнениювоздуха. Эти данные получены за год, а экстремально высокие уровни загрязнения приходятся именно на зимний отопительный период.

Согласно данным, проведённым с 2010 по 2019 год представителями офиса Программы развития Организации Объединённых Наций (ПРООН) в нашей стране в партнёрстве с Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП), было выявлено, что 12-13%, то есть 4100-5000 смертей в год, были связаны с загрязнением воздуха. Такие данные озвучила Луиз Чемберлен, постоянный представитель ПРООН в Кыргызстане, на пресс-конференции, посвящённой презентации совместного отчёта по окружающей среде «Качество воздуха в Бишкеке: оценка источников выбросов и дорожная карта для содействия управлением качеством воздуха».

— Бишкеку необходимы общесистемные действия и инновационные энергетические решения для борьбы с проблемой загрязнения окружающей среды и перехода на чистые и доступные технологии в секторах отопления и транспорта, — заявила Луиз Чемберлен.

Причина смога

По данным отчёта, основные источники загрязнения воздуха — уголь, используемый для отопления жилых домов, и автотранспорт. И именно он — самый крупный источник оксидов азота и значительного выделения мелкодисперсных твёрдых частиц. Кроме того, выбросы ТЭЦ оказывают ограниченное воздействие на состояние приземного слоя воздуха в Бишкеке.

А уж бишкекская свалка — место постоянных неконтролируемых пожаров, оказывающих сильное негативное влияние на качество воздуха в прилегающих районах. Сжигание отходов приводит к образованию множества токсичных соединений и канцерогенных загрязнителей воздуха, которые представляют угрозу для здоровья людей, особенно живущих поблизости.

Невесёлые перспективы

При сценарии «обычного хода деятельности» к 2040 году ожидается значительное повышение уровней выбросов всех основных загрязняющих веществ. В частности, выбросы РМ 2,5 (частицы, проникающие в лёгкие через барьеры, а далее — в кровеносную систему) увеличатся на 60% в основном за счёт роста выбросов от отопления частных домов.

— За последние годы, особенно после пандемии, мы заметили, насколько ухудшилось состояние воздуха. Чем это может грозить жителям, проводящим большую часть жизни в больших городах? Однозначно можно сказать, что они чаще подвержены заболеваниям органов дыхания и простуде. Для женщин особо уязвимыми становятся репродуктивные органы и сердечно-сосудистая система, — отметила Катья Ловен, представитель финского метеорологического института. — Поэтому важными аспектами считаются постоянный мониторинг качества воздуха в мегаполисах Кыргызстана и постепенное устранение источников его загрязнения.

Выход есть!

Чтобы предотвратить подобный исход, отчёт предлагает дорожную карту вариантов, охватывающую основные источники выбросов. В жилищном секторе предлагается продвигать доступные чистые альтернативы углю, например, тепловые насосы, и усилить меры повышения их эффективности. В транспортном секторе ужесточить стандарты топлива, а в секторе электроэнергетики более активно использовать потенциал возобновляемых источников энергии. Сокращение использования ископаемых видов топлива не только улучшит качество воздуха, но и внесёт вклад в борьбу с изменением климата и приведёт к экономии расходов на здравоохранение.

Чтобы внедрить эти решения, необходимы системный подход и взаимодействие всех органов власти совместно с разработчиками политики на местном, национальном и региональном уровнях, что позволит добиться сокращения выбросов во многих секторах.

Выбросы от отопления частного сектора можно сократить за счёт развития доступных по цене альтернатив углю на основе чистой энергии. Усиление электроэнергетического сектора путём существенного увеличения мощности производства возобновляемой энергии, а также инвестиций в повышение энергоэффективности зданий.

Выбросы от дорожного транспорта можно снизить путём реформирования стандартов топлива, ужесточения регулирования выбросов, улучшения городского планирования и совершенствования технологий, используемых на транспорте для снижения выбросов. Например, установки каталитических нейтрализаторов, а также модернизации и инвестирования в сектор общественного транспорта.

Выбросы от выработки электроэнергии могут быть снижены за счёт перехода на топливо с низким уровнем выбросов и возобновляемые источники энергии, не требующие сжигания, такие как солнечная, ветровая или гидроэнергия.

Стратегии, направленные на сокращение и сортировку отходов, их переработку и повторное использование, а также применение наилучших доступных технологий могут снизить выбросы от бытовых и сельскохозяйственных отходов.

Помимо всего перечисленного, важные факторы улучшения качества воздуха — это усовершенствование системы наблюдения за этим самым воздухом в Бишкеке и других городах, повышение потенциала экспертной организации, ответственной за эксплуатацию сети, обработку и анализ данных. Малобюджетные датчики качества воздуха играют важную роль в информировании населения о загрязнении воздуха. Плотные сети датчиков (как в Бишкеке) могут также помочь составить карту качества воздуха для всего города и использоваться для выявления наиболее загрязнённых районов.

Важное значение имеет совершенствование законодательства в области охраны атмосферного воздуха. Сегодняшнее не соответствует международным нормативам. Модернизация стандартов, например, путём перехода к использованию индекса качества воздуха, позволит получить точное понимание влияния загрязнения воздуха на здоровье населения.

Мэрия действует

В ходе ознакомления с презентацией отчёта директор Агентства развития Бишкека Курманбек Молдокулов отметил положительную динамику в улучшении и оснащении инфраструктуры столицы для снижения загрязнения воздуха и смога. В частности, он заявил о начале строительства 20 мусоросортировочных пунктов, которые будут во всех районах столицы. Хорошей новостью для горожан станет прибытие в Бишкек в конце года 120 автобусов большой вместимости, и ещё несколько десятков планируется приобрести по программе Европейского банка реконструкции и развития в следующем году. А также мэрия планирует высадить 50 тысяч деревьев.

Дарья НЕСТЕРОВА.

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