Копатели душевных полей

Сколько времени и сил множество людей по всей земле ежедневно тратит на самокопание? «Берут лопаты» побольше и начинают активно «копать»: что со мной не так? Почему не получается сделать то или это? Я непривлекательный(ая); почему же я не успешен(на)?.. Эти и другие вопросы так часто задаёт себе мятущийся разум человека. Безусловно, бывает, когда здравый самоанализ необходим. Но не в моменты приступа мнительности или натиска чьего-то дурного влияния. Иначе испорченное настроение, как минимум, будет обеспечено…

Интернет изобилует сейчас огромным количеством предложений от всевозможных лекторов, которые обещают помочь каждому желающему сделать жизнь сказочно прекрасной — и от душевных мук избавить, и вылечить все болезни, подправить карму даже!.. Тогда аура непременно станет светлее, по их словам… Многие из этих новоиспечённых наставников были неизвестны, появились невесть откуда во время ковидной онлайн-жизни. Проверить их образование, узнать о них побольше часто не представляется возможным — мало ли кто в Сети промышляет! У кого реклама семинара круче, тот и в выигрыше, получается… На мой субъективный взгляд, не все интернет-семинары безопасны. Одно дело учить танцевать, рисовать или оригами делать, например. Но совершенно другое, когда непонятно кто влияет на психику человека, поймавшегося на обещания какого-нибудь сомнительного «психолога» помочь наладить жизнь…

Да что интернет! Тут в реальной жизни, случается, попадаешься. Нашла я одного дядечку психотерапевта. У меня несколько лет серьёзные проблемы со сном, и я пробовала решить вопрос через врача. Он заявил, поработав со мной, что я не их клиент и с психикой порядок. Но занятия нужно продолжить всё равно. Я, как послушный пациент, ходила, ходила, по 1 000 сомов примерно за 20-25 минут отдавала. А потом, сидя в коридоре, стала замечать, и не раз, что те слова, которые он произносил мне на сеансах, слово в слово повторяет и другим клиентам… Сон мой так и не возвращался, деньги за сеансы психотерапии я исправно отдавала, пока терпение не лопнуло и ходить к нему не прекратила. Предприимчивый доктор попытался было меня убедить, что непременно нужно продолжать и вот-вот начну спать, аки младенец. Но я была непреклонна, решив больше не транжирить семейный бюджет на невесть что…

Подчас душа болит сильнее тела. И, случается, нам нужен рядом тот, кто просто выслушает. Но, если открывать своё сердце случайным людям, доверять сокровенные тайны души, впоследствии может стать ещё хуже, ведь секреты и боль, не исключено, могут стать достоянием общественности… Счастлив тот, у кого есть в судьбе надёжный человек, которому можно рассказать обо всём без опаски! Душевное здоровье напрямую связано с физическим. В этом единогласны многие врачи. Будьте милосердны, если начинаете «копать» очередное «поле» своей, а тем паче чужой души!..