Историческое решение

Президент Садыр Жапаров принял участие в заседании Жогорку Кенеша, гдерассматривался вопрос государственной границы между Кыргызстаном и Узбекистаном.

В своём выступлении глава государства отметил, что это исторический день, когда надо поставить точку в нерешаемом долгие годы пограничном вопросе между Кыргызстаном и Узбекистаном. В этой связи Садыр Жапаров подчеркнул важность своего участия в обсуждении данного вопроса, чтобы высказать своё мнение в этот исторический и ответственный момент для всей страны.

В своём докладе заместитель председателя Кабинета министров — председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев подробно рассказал, как решается данный вопрос с узбекской стороной.

Президент Садыр Жапаров обратился к депутатам с просьбой при принятии решений, которые повлияют на судьбу государства, быть ответственными.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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