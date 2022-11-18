Историческое решение

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Президент Садыр Жапаров принял участие в заседании Жогорку Кенеша, гдерассматривался вопрос государственной границы между Кыргызстаном и Узбекистаном.
В своём выступлении глава государства отметил, что это исторический день, когда надо поставить точку в нерешаемом долгие годы пограничном вопросе между Кыргызстаном и Узбекистаном. В этой связи Садыр Жапаров подчеркнул важность своего участия в обсуждении данного вопроса, чтобы высказать своё мнение в этот исторический и ответственный момент для всей страны.
В своём докладе заместитель председателя Кабинета министров — председатель Государственного комитета национальной безопасности Камчыбек Ташиев подробно рассказал, как решается данный вопрос с узбекской стороной.
Президент Садыр Жапаров обратился к депутатам с просьбой при принятии решений, которые повлияют на судьбу государства, быть ответственными.
Фото Султана ДОСАЛИЕВА.
Дата публикации: 15:59, 18-11-2022
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