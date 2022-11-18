Принесли присягу

В присутствии Президента Садыра Жапарова и депутатов Жогорку Кенеша состояласьцеремония принесения присяги отдельными членами Кабинета министров.

Присягу принесли министры: иностранных дел — Жээнбек Кулубаев; здравоохранения — Гулнара Баатырова; транспорта и коммуникаций — Тилек Текебаев; энергетики — Таалайбек Ибраев; культуры, информации, спорта и молодёжной политики — Алтынбек Максутов.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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