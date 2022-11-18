Принесли присягу

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
В присутствии Президента Садыра Жапарова и депутатов Жогорку Кенеша состояласьцеремония принесения присяги отдельными членами Кабинета министров.
Присягу принесли министры: иностранных дел — Жээнбек Кулубаев; здравоохранения — Гулнара Баатырова; транспорта и коммуникаций — Тилек Текебаев; энергетики — Таалайбек Ибраев; культуры, информации, спорта и молодёжной политики — Алтынбек Максутов.
Фото Султана ДОСАЛИЕВА.
Дата публикации: 15:58, 18-11-2022
ПОИСК ПО АВТОРАМ: