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Принесли присягу


В присутствии Президента Садыра Жапарова и депутатов Жогорку Кенеша состояласьцеремония принесения присяги отдельными членами Кабинета министров.

 

Присягу принесли министры: иностранных дел — Жээнбек Кулубаев; здравоохранения — Гулнара Баатырова; транспорта и коммуникаций — Тилек Текебаев; энергетики — Таалайбек Ибраев; культуры, информации, спорта и молодёжной политики — Алтынбек Максутов.

 

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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Дата публикации: 15:58, 18-11-2022

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