Красный Крест поможет

Секретарь Совета безопасности Марат Иманкулов встретился с главой миссииМеждународного комитета Красного Креста в нашей стране Карлосом Батайасом.

Обсуждены вопросы репатриации наших граждан, содержащихся в лагерях Сирийской Арабской Республики, и оказания помощи жителям Баткенской области, пострадавшим в ходе вооружённого конфликта на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

Марат Иманкулов проинформировал Карлоса Батайаса о событиях, происшедших 14-17 сентября 2022 года в Баткенской области, и вопросах оказания им помощи со стороны государства. Кыргызская сторона ещё раз подтвердила своё намерение решать любые вопросы по делимитации и демаркации границ исключительно мирным, дипломатическим путём. Также он поблагодарил Красный Крест за оказанную финансовую и материальную помощь пострадавшим семьям в Баткенской области.

Кроме того, озвучены меры, предпринимаемые государством по репатриации наших граждан из лагерей Сирии, дальнейшему оказанию им психологической, социальной и медицинской помощи, а также созданию условий для их интеграции в общество. Выражены пожелания об усилении гуманитарной и технической помощи.

Карлос Батайас заверил, что Красный Крест и в дальнейшем будет оказывать гуманитарную и техническую помощь государственным органам и репатриантам для их адаптации и интеграции в общество.

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