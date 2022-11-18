Связанные одной целью

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов встретился спостоянным координатором ООН в Кыргызстане Антье Граве.
Они обсудили реализацию рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития на 2023-2027 годы, которая подписана между Кабмином и ООН.
«Особое внимание важно уделить таким направлениям, как развитие человеческого потенциала, изменение климата, зелёное социально-экономическое развитие», — сказал Эдиль Байсалов.
В свою очередь Антье Граве выразила готовность к продолжению плодотворного сотрудничества.
Стороны подтвердили приверженность укреплению партнёрства и эффективному взаимодействию госорганов и ООН в реализации имеющихся договорённостей и работе по приоритетным направлениям рамочного соглашения на 2023-2027 годы.
Дата публикации: 15:54, 18-11-2022
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