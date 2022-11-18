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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Связанные одной целью


Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов встретился спостоянным координатором ООН в Кыргызстане Антье Граве.

 

 

Они обсудили реализацию рамочной программы сотрудничества в области устойчивого развития на 2023-2027 годы, которая подписана между Кабмином и ООН.

 

«Особое внимание важно уделить таким направлениям, как развитие человеческого потенциала, изменение климата, зелёное социально-экономическое развитие», — сказал Эдиль Байсалов.

 

В свою очередь Антье Граве выразила готовность к продолжению плодотворного сотрудничества.

 

Стороны подтвердили приверженность укреплению партнёрства и эффективному взаимодействию госорганов и ООН в реализации имеющихся договорённостей и работе по приоритетным направлениям рамочного соглашения на 2023-2027 годы.

 

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Дата публикации: 15:54, 18-11-2022

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