Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!

«…Я понял, в чём ваша беда!Вы слишком серьёзны.

Умное лицо — это ещё не признак ума, господа!

Все глупости на земле делаются именно

с этим выражением лица.

Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!»

(Из к/ф «Тот самый Мюнхгаузен»)

Учёные из Австралии доказали, что улыбка делает мышление более позитивным и даже может улучшить психическое здоровье. Для этого не требуется испытывать настоящей радости, достаточно просто улыбаться. Согласны? Я лично, нет. А знаете, почему? Потому что это не натуральная улыбка, она не искренняя. Вам грустно и нет настроения, но вы должны заставлять себя улыбаться. Это совсем непросто. Получается некое подобие улыбки, эдакая вымученная гримаса, оскал. А глаза, порой, выдают грусть.

Заходите в магазин, и девушка за прилавком встречает вас улыбкой, она рада, что вы зашли и наверняка что-нибудь купите. Бывает, наоборот, человеку не до вас, но он вынужден улыбаться, так как этого требуют этикет и начальство. Конечно, положительные эмоции поднимают нам настроение, но мы создания, которые чувствуют настроение другого. И можем отличить искреннюю радость от наигранной.

Самая приятная улыбка у влюблённого человека. Вы заметили, как светятся его глаза? А умилительная улыбка матери, смотрящей на своё дитя… Сколько в ней нежности и искренней любви. Есть любители животных, их улыбка добрая. Они смотрят на своего питомца с особой теплотой. А человек, читающий анекдот или смотрящий кинокомедию, — как заливисто смеётся он!

Однажды мне посоветовали улыбаться весь день, чтобы таким образом привлекать удачу. Я провела эксперимент, пока шла на работу, улыбалась проходящим мимо меня людям. Все воспринимали по-разному.

Кто-то пристально смотрел и смущённо отворачивался, кто-то шарахался, лишь единицы улыбались в ответ.

Последних было очень мало. Потому что для улыбки должен быть повод, не я так считаю, мир так настроен.

Был обратный случай. Я шла по городу, и мне встретилась девушка, которая смотрела на меня и улыбалась.

Я сразу начала что-то подозревать: «Чего она смеётся, улыбается? Может, у меня на лице грязь или нитка в волосах? Может, юбка задралась или блузка не так застёгнута?»

Возможно, она так улучшает своё качество жизни и начиталась австралийских учёных, а я подумала, что девушка смеётся надо мной. Мы сами разучились воспринимать улыбку незнакомого человека как положительную эмоцию, нам кажется, что с нами что-то не так. Потому что в нашей жизни слишком мало улыбающихся людей. Искренне улыбающихся! Ведь это так приятно — осознавать, что тебя любят или просто хорошо относятся. Чтобы улыбка была искренней и настоящей, необходимо любить — своё дело, партнёра, утро, дорогу, город, жизнь! Тогда люди поверят и сами станут добрее и улыбчивее. Без искренности не бывает радости. Даже самые грозные и непримиримые становятся мягче, видя нашу искреннюю улыбку. Не хотите улыбаться, злы, нет настроения — не заставляйте себя. Подождите, может, встретится человек, который подарит вам свою искреннюю улыбку, и всё плохое уйдёт в прошлое. Улыбайтесь, господа, улыбайтесь!

Дарья НЕСТЕРОВА.

Фото Нины ГОРШКОВОЙ.

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