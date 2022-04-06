ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
В средней школе-гимназии №62 состоялось мероприятие, посвящённое 22-й годовщине памяти воинов-баткенцев.
В нём участвовали первый замглавы Октябрьского района Кубанычбек Айтакунов и участники боевых действий, семьи погибших воинов.
Для приглашённых организовали праздничный концерт, подготовленный учениками данной школы.
Мы помним тех, кто погиб при исполнении воинского долга по защите территориальной целостности страны в 1999-2000 годах.
Ваш подвиг всегда будет жить в наших сердцах.
Дата публикации: 9:05, 06-04-2022