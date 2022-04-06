Мы помним

В средней школе-гимназии №62 состоялось мероприятие, посвящённое 22-й годовщине памяти воинов-баткенцев.

В нём участвовали первый замглавы Октябрьского района Кубанычбек Айтакунов и участники боевых действий, семьи погибших воинов.

Для приглашённых организовали праздничный концерт, подготовленный учениками данной школы.

Мы помним тех, кто погиб при исполнении воинского долга по защите территориальной целостности страны в 1999-2000 годах.

Ваш подвиг всегда будет жить в наших сердцах.