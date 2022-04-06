Смогут ли кыргызские «чикагские мальчики» повторить чилийское «экономическое чудо»?

Самый разгар развитого социализма в Советском Союзе в 70-е годы прошлого столетия. Социалистические идеи «триумфально шагают по планете», как тогда отмечалось в отчётах ЦК КПСС на пленумах и съездах партии. Особенно много приверженцев этого учения почему-то было в Латинской Америке.

Сильнейшие коммунистические партии Уругвая, Бразилии, Парагвая, Чили, Боливии, Эквадора и других стран неустанно проводили в жизнь политику КПСС, разумеется, за советские деньги. В небольших странах Карибского бассейна, таких как Гватемала, Никарагуа, Доминиканская Республика и другие, различные «фронты национального освобождения» вели вооружённую борьбу с местными властями вроде бы за социалистическую идею, но опять же за деньги советского народа.

И вот вслед за Кубой в 1971 году в Чили к власти приходит социалистическое движение «Народное единство» во главе с Сальвадором Альенде, поддерживаемое коммунистической партией Чили с генеральным секретарём Луисом Корваланом. И за два года социалистический эксперимент в этой латиноамериканской стране закончился полным провалом. В стране наступил экономический коллапс, массово закрывались предприятия, безработица достигла небывалых масштабов, уровень жизни населения упал катастрофически. Всюду были забастовки и демонстрации протеста. Всё это напоминало хозяйственную разруху в социалистической России в 1918-1919 годы после Октябрьской революции.

В этих условиях чилийские военные в сентябре 1973-го совершают военный переворот и захватывают власть в Чили. Военная хунта из четырёх генералов решила таким образом вопрос власти в Чили, свергнув социалистическое правительство, но что делать с развалившейся экономикой, они совершенно не знали. К концу 1975 года кризис в экономике продолжал усугубляться, толпы обнищавшего населения бежали в соседнюю развитую Аргентину в поисках хлеба насущного. Тогда лидер хунты генерал Аугусто Пиночет в поисках спасения страны приглашает специалистов чикагской экономической школы, так называемых чикагских мальчиков. В то время это была вершина экономической мысли, которая проявила себя во многих странах как наиболее эффективная модель экономической политики, определявшая поведение государства в рыночных условиях.

Главными целями «чикагских мальчиков» в Чили стали восстановление рыночных свобод, утверждение частной собственности как определяющей субстанции экономических отношений между субъектами рынка, нарушенной социалистическим правительством С. Альенде. И экономика страны тут же ответила быстрым восстановлением и дальнейшими высокими темпами роста. Плоды этих реформ до сих пор пожинает население Чили, сформировался мощный средний класс, уровень жизни — один из самых высоких в Латинской Америке. Ирония судьбы — теперь аргентинцы едут в эту страну за высокими заработками! К сожалению, прогресс экономики не обошёлся без жертв — во время переворота погиб президент С. Альенде, позже многие приверженцы социалистической идеи убиты военными. Военные есть военные, они приучены решать вопросы противоборства с противником с помощью оружия, никакого диалога и компромисса. Но сейчас в чилийском обществе наблюдается всеобщий консенсус о путях развития страны без былого непримиримого разделения.

К чему весь этот исторический экскурс? Да к тому, что и у нас в Кыргызстане до недавних пор, казалось бы, демократически избранные президенты экспериментировали над рыночной экономикой, установив свою почти средневековую, по сути, феодальную власть, хотя по Конституции были демократия и смешанная парламентско-президентская (или, наоборот) форма правления. Такая власть смогла в определённой степени деформировать вполне сформировавшуюся в начальный период реформ рыночную экономику в Кыргызстане в нечто, обозначенное бывшим руководителем Международного валютного фонда Мишелем Камдессю как «кумовской капитализм».

Что и говорить, в начальные годы независимости, когда ещё президент А. Акаев не почувствовал как следует вкуса власти, Кыргызстан проводил энергичные реформы в экономике, в отличие от других республик Центральной Азии. Это заложило в стране основы рыночных отношений, которые не смогли поколебать даже авторитарные поползновения первого президента. Рынок оставался рынком, пусть даже с определённым «кумовским» окрасом. Рыночная экономика, несмотря на отсутствие таких «ходовых» на мировом рынке природных ресурсов, как нефть и газ, но за счёт главного ресурса — человеческого, помогла народу Кыргызстана выжить в самые трудные годы независимости, когда страну раз за разом накрывали волны кризиса. В то же время каждый вновь избранный президент после очередной революции опять наступал на те же «грабли», что и предыдущий. Поэтому можно сказать, не благодаря, а вопреки воле тогдашних правителей кыргызский народ выстроил экономику, которая и сегодня позволяет стране держаться на плаву в окружающем кризисном мире. Правда, платой за это стал небывалый рост теневой экономики, но это был логический результат расцвета «кумовского капитализма» и воцарения в стране семейно-кланового правления всех предыдущих президентов.

С другой стороны, мы должны отдать должное помощи международных финансовых организаций — Международного валютного фонда, Всемирного банка, Азиатского банка развития, Европейского банка реконструкции и развития и др. Они оказали нам неоценимую помощь — финансовую, организационную и консультационную в начальные годы независимости, когда в стране абсолютно не было специалистов по рыночной экономике. Всё было впервые. Основная нагрузка в проведении реформ, внедрении рыночных механизмов в экономику выпала на специалистов двух министерств — экономики и финансов и Фонда госимущества. Нацбанк стоял особняком, он исключительно «сторожил» национальную валюту — сом. В то время все международные финансовые организации в основном придерживались постулатов чикагской экономической школы, чему и обучали наших сотрудников в процессе совместной работы их специалисты. Благодаря этому у нас появилась в то время целая плеяда «чикагских мальчиков» с хорошим знанием основ рыночной экономики, работавших в то время завотделами и начальниками управлений в вышеуказанных министерствах и ведомствах. Вот эти молодые ребята и смогли своей работой создать и сохранить вместе с народом рыночную экономику, несмотря на «чудачества» наших бывших президентов. Вот далеко не полный перечень их фамилий:

А. Алиев, Т. Абдыгулов, Ж. Бакиров, А. Бакетаев, А. Кожошев, А. Кельдибеков, У. Кармышаков, А. Касымалиев, Б. Казаков, К. Каниметов, С. Муканбетов, К. Мукашев, Д. Иманалиев, У. Сарбанов, З. Чокоев, К. Шамканов и др. В дальнейшем они трудились на самых ответственных постах в государстве, и многие продолжают работать в правительстве в настоящее время. Прошу прощения, если кого-то пропустил.

Горжусь тем, что в 1990-х годах пришлось работать с этими ребятами на самом острие экономических реформ в таких госорганах, как Фонд госимущества, Министерство экономики, а затем и в Министерстве финансов, возглавляемом в то время убеждённым рыночником Т. Койчумановым. Это было время романтиков — созидателей новой экономики в стране, только что вышедшей из «шинели социализма». Критикам того времени, называющим эти годы лихими девяностыми, с намёком на то, что это было что-то нехорошее, хотелось бы посоветовать оглянуться вокруг и увидеть, что появилось благодаря трудам этих ребят. Вместо бесконечных очередей за всем и вся, повального дефицита и принудиловки — полные прилавки товаров на любой вкус, возможность заниматься тем, к чему лежит душа, а не к чему приставлен государством. У человека появилась возможность выбора, созидать, а не отрабатывать нехотя восемь часов на государство, высвободились естественные рыночные инстинкты человека, которые не удалось вытравить более чем семидесятилетним опытом социалистического эксперимента. Конечно, не всем удалось понять новое время, перестроиться и найти свою нишу в рыночной экономике, им больше была по душе отеческая забота социалистического государства, как при прежнем строе. Однако оно показало свою полную экономическую несостоятельность и по этой причине перестало существовать. Поэтому альтернативы рынку не было и нет. Со всей очевидностью об этом свидетельствует опыт Китая, где под руководством компартии (!) и Дэн Сяопина в конце 1970-х годов начались рыночные преобразования. За короткий период голодная и раздетая страна с полуторамиллиардным населением (!) благодаря рынку была одета, накормлена и превратилась во «всемирную фабрику». Вот на что способна рыночная экономика! Только две страны на всём земном шаре продолжают упираться в своих социалистических заблуждениях — это Куба и Северная Корея. Как живёт там народ, мы все видим.

Как бы то ни было, благодаря наличию рыночной экономики, пусть и не совсем полноценной, Кыргызстан выдержал давление многочисленных внешних и внутренних негативных факторов за эти тридцать лет независимости, хотя и не удалось избежать кризисных явлений в нашей жизни. Новому руководству республики предстоит вывести экономику из кризиса, который во многом стал результатом бездарной политики прежних правителей, породивших лишь массовую коррупцию в государстве и появление мафиозных групп почти во всех отраслях экономики. Официально признаётся существование мафии в таможенной, энергетической, угольной, фармацевтической отраслях, в торговле ГСМ и других сферах экономической деятельности. Всё это, безусловно, искажает действие объективных экономических законов рыночной экономики (закона спроса и предложения, конкуренции, неприкосновенности частной собственности и др.) и не позволяет стране совершить рывок в своём социально-экономическом развитии. Видимо, поэтому было решено привлечь в Кабинет министров А. Жапарова кыргызских «чикагских мальчиков», знающих толк в механизмах рыночной экономики. Перечислять их фамилии и должности нет необходимости, все их знают. Они всё из той же когорты реформаторов 1990-х, указанных выше, и, будем надеяться, что им удастся провести ожидаемые реформы, восстанавливающие дееспособность рыночной экономики в республике. Только не надо мешать им реализовать карт-бланш, полученный от Президента С. Жапарова, на реализацию необходимых мер в этом направлении. Поэтому их «рупор» — вице-премьер-министр Кабинета министров Э. Байсалов отчаянно пытается донести до общества необходимость свободы рук для нынешнего правительства. Может, тогда мы увидим повторение чилийского «экономического чуда» в Кыргызстане, и придёт час, когда российские граждане будут стремиться попасть в нашу республику за высокими заработками.

Алымбек БИЯЛИНОВ.