Садыр Жапаров: «Мы должны изменить отношение людей к правоохранительным органам и судам»

Президент Садыр Жапаров принял участие во II-м Съезде адвокатов, где выступил с речью:

«Добрый день, уважаемые адвокаты, уважаемые гости и участники съезда!

Сегодня мы собрались в этом зале, чтобы обсудить актуальные проблемы развития Адвокатуры Кыргызской Республики в их неразрывной связи с главной задачей государственного строительства — формированием и укреплением правового государства, утверждения верховенства права и закона. Прежде всего я хочу поздравить адвокатов Адвокатуры с началом работы съезда. Получив приглашение Совета адвокатов Адвокатуры, я согласился с одним условием, чтобы в съезде приняли участие как можно больше адвокатов и с приглашением представителей правоохранительной и судебной системы. Всё-таки это крупное событие не только для адвокатского сообщества, но и для правовой системы страны в целом.

Адвокаты — это один из столпов, на которых держится защита принципа верховенства закона и прав человека при осуществлении правосудия. Для эффективности деятельности правоохранительной системы и правосудия необходимо, чтобы адвокаты могли выполнять свои профессиональные обязанности независимо, без вмешательства правоохранительных органов или иных источников влияния, а также были защищёнными как на уровне законодательства, так и на практике от нападок и преследований, связанных с осуществлением ими своей профессиональной деятельности. Однако адвокаты не могут выполнять данную роль, если их независимость оказывается под угрозой — будь то в результате давления, нападок или преследования отдельных адвокатов или попадания адвокатуры в целом в зависимость от правоохранительных органов, либо если суды не беспристрастны и функции адвокатуры, предусмотренные международными стандартами, не соблюдаются и не защищаются.

История кыргызского правосудия исполнена примеров, убеждающих нас в том, каким невероятным случайностям может подвергаться человеческая судьба, оказавшаяся на весах Фемиды. Непросто выбраться из-под жерновов кыргызского правосудия, случайно попав в них. Я это говорю, как человек, несколько лет на себе испытавший всю тяжесть этих жерновов. И честно скажу — без помощи адвокатов, прежде всего, их моральной поддержки я бы не выдержал эту тяжесть жерновов правоохранительной и судебной системы.

Уважаемые адвокаты, уважаемые гости и участники съезда!

Признавая важную роль адвокатуры, международное право в области защиты прав человека устанавливает определённые обязанности государств, к примеру, обязанность обеспечить лицам, лишённым свободы, доступ к адвокату во время содержания под стражей; обязанность создать и поддерживать систему юридической помощи, которая бы гарантировала доступ к независимой и компетентной помощи защитника лицам, не имеющим адвоката, в том числе — в определённых случаях – бесплатно; а также обязанность обеспечить равенство состязательных возможностей сторон защиты и обвинения в уголовном судопроизводстве.

Новая Конституция Кыргызстана, принятая всенародным голосованием 11 апреля текущего года, не только закрепляет все эти требования международного права, но и впервые напрямую закрепила в статье 64 конституционно-правовой статус адвокатуры, которая гласит: организация и порядок деятельности адвокатуры как самоуправляемого профессионального сообщества адвокатов, а также права, обязанности и ответственность адвокатов определяются законом. В соответствии с нормой статьи 61 Конституции, у нас каждый имеет право на получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, юридическая помощь оказывается за счёт государства. То есть граждане вправе получать юридическую помощь адвоката бесплатно. Такая помощь малоимущим и уязвимым слоям населения, а также иностранным гражданам, лицам без гражданства и беженцам осуществляется согласно Закону „О гарантированной государством юридической помощи“.

На 2021 год уточнённая смета на оплату труда адвокатов утверждена в размере 74 212 000 сомов. Для сравнения: бюджет на оплату труда адвокатов в рамках гарантированной государственной юридической помощи в 2018 году составлял всего 18 552 400 сомов. Между тем следует отметить, что по состоянию на 1 сентября текущего года количество адвокатов, вступивших в Государственный реестр адвокатов системы гарантированной государством юридической помощи, составляет всего 422. То есть из числа лиц, получивших лицензию на право занятия адвокатской деятельностью, только около 10 процентов адвокатов работают в системе гарантированной государством юридической помощи малоимущим и уязвимым слоям граждан. На самом деле это означает, что большинство населения отдалённых регионов страны остаются в трудных случаях без квалифицированной юридической помощи государства. Об этом свидетельствует неослабевающий поток обращений граждан в администрацию Президента, в основном касающихся судопроизводства по гражданским и уголовным делам.

Считаю, что Министерству юстиции во взаимодействии с Адвокатурой надо усилить работу по вопросам предоставления гарантированной государством юридической помощи с целью повышения заинтересованности адвокатов этим видом адвокатской деятельности. Полагаю, что для этого следует увеличить размер вознаграждения адвокатов, оказывающих квалифицированную помощь гражданам и иным лицам по назначению, как минимум в два раза. Адвокатуре во взаимодействии с Министерством юстиции и Кабинетом министров следует принять безотлагательные меры в этой сфере.

Уважаемые адвокаты и представители правоохранительных органов и судебной ветви власти!

За прошедшие 30 лет независимого развития Кыргызстана в сфере государственного строительства, в экономике, социальной сфере, буквально везде — произошли серьёзная подвижка и серьёзные изменения. Есть они и в правоохранительной и судебной системах. И сегодня наша задача — проанализировать, какие качества эти системы обрели, что всё ещё мешает их развитию. Без этого невозможно двигаться дальше. Сегодня в законном, справедливом осуществлении правосудия заинтересовано как общество, так и государство. Поэтому я считаю важным ещё раз поделиться соображениями по ключевым, на мой взгляд, проблемам совершенствования адвокатской, правоохранительной и судебной деятельности. При этом хочу особо подчеркнуть — в своих выступлениях 5 марта на республиканском совещании судей и в Послании народу Кыргызстана от 5 мая текущего года я озвучил вопиющие недостатки правоохранительной и судебной деятельности. Поручаю до конца текущего года представить планы мероприятий по совершенствованию правоохранительной и судебной деятельности, предусмотрев в том числе мероприятия по противодействию коррупции в соответствующих правоохранительных органах и судах.

Наш исторический опыт подсказывает, что от качества работы правоохранительной системы и осуществления правосудия во многом зависят общественно-политическая стабильность и правопорядок в стране. Правоохранительная и судебная системы — это важнейшие государственные институты, где вершатся судьбы тысяч людей!

И сегодня следует честно признать — сотрудники правоохранительных органов, суды и адвокатура не обеспечивают в полной мере должную защиту прав, свобод и законных интересов граждан. Для многих граждан, предпринимателей, юридических лиц, пытающихся законно восстановить свои права, суд так и не стал ни скорым, ни правым, ни справедливым. В результате нарушаются права и законные интересы граждан, субъектов предпринимательства, ухудшается инвестиционный климат, подрывается авторитет государственной власти в целом. И поэтому проблемы правоохранительной и судебной деятельности государства имеют не только правовой, но и политический характер.

Уважаемые адвокаты, представители правоохранительных органов и судебной ветви власти!

Нарушения принципа законности, непрофессионализм, предвзятость и нарушение этических норм поведения сотрудников правоохранительных органов, судей и адвокатов — это не только позор для конкретного сотрудника, судьи или адвоката, но и подрыв доверия граждан к правоохранительной и судебной системе, в целом — к государству. Всякое заведомо неправосудное судебное решение, с очевидностью не адекватное обстоятельствам и материалам дела, не просто деформирует, а скорее уничтожает на корню саму идею правосудия, осуществляемого именем Кыргызской Республики. Не секрет, что коррупция в судебных, правоохранительных и надзорных органах — это главный тормоз в социально-экономическом развитии нашего государства и источник социального напряжения в обществе. Так, в последние годы уровень компетентности дознания и следствия, качество расследования уголовных дел катастрофически падают.

Кроме того, общество критикует уровень профессиональной компетентности сотрудников правоохранительных органов, юристов и судей. Стереотип обвинительного уклона в деятельности судов, нередко „закрывающих глаза“ на недобросовестную подготовку дел, фальсификацию доказательств обвинения органами следствия, превращает суды, по сути, в карательный орган, а не в орган правосудия. Указанные негативные явления ощущают на себе рядовые граждане, общественно-политические деятели, бизнесмены, столкнувшиеся с незаконными действиями правоохранительных органов, несправедливыми решениями судей, их безнаказанностью. Прежде всего, это касается вопросов разрешения имущественных прав граждан и юридических лиц. Правоохранительные органы и суды зачастую становятся „инструментом“ для рейдерских захватов собственности граждан и юридических лиц, в том числе иностранных инвесторов. Негативная тенденция снижения уровня законности при расследовании преступлений и рассмотрении уголовных и иных дел в судах свидетельствует о необходимости усиления прокурорского надзора за деятельностью правоохранительных органов и в первую очередь — следственных органов. Прокурорский надзор должен стать важной гарантией защиты прав и законных интересов граждан, как преступивших закон, так и потерпевших от преступлений.

Уважаемые представители адвокатского сообщества!

Адвокатура Кыргызстана сегодня переживает не лучшие времена. И дело тут в том, что у власти не было времени, да и желания, заниматься назревшими проблемами в адвокатуре. При реализации судебной реформы большее значение придавалось правоохранительной и судебной деятельности. А про адвокатскую деятельность власти в основном вспоминали, скажем так, по подсказке международных проектов, заточенных на защиту прав человека и верховенства закона. Приняли летом 2014 года действующий Закон „Об Адвокатуре Кыргызской Республики и адвокатской деятельности“ и опять… забыли. Например, в соответствии с частью 4 статьи 31 вышеназванного закона правительству поручалось рассмотреть возможность размещения органов управления Адвокатуры, её филиалов — территориальных адвокатур и Учебного центра адвокатов. С тех пор прошло 7 лет, а исполнительная ветвь власти так и не выполнила данное требование закона. Настала пора сделать первый шаг в этом направлении. В этой связи я поручаю мэру Бишкека Айбеку Джунушалиеву во взаимодействии с городским кенешем решить вопрос о передаче здания по улице Московской, № 90, используемого на условиях аренды Адвокатурой аж с 1975 года, — в собственность Адвокатуры Кыргызской Республики. Кабинету министров — во взаимодействии с Адвокатурой приступить, наконец, к реализации нормы части 4 статьи 31 вышеназванного закона относительно размещения органов управления Адвокатуры и региональных адвокатур в соответствующих помещениях.

Хочу напомнить Совету адвокатов, что независимость Адвокатуры от государственных органов не означает, что им не следует сотрудничать с ними, в частности с Министерством юстиции или с Кабинетом министров. Адвокатуре следует более тесно сотрудничать с госорганами в части создания надлежащих условий для своей деятельности, в частности, по вопросу повышения размера вознаграждения адвокатов, оказывающих квалифицированную помощь гражданам и иным лицам по назначению. В настоящее время институт адвокатуры и, в первую очередь, назначаемых адвокатов нуждается в серьезных изменениях. Зачастую деятельность адвокатов в судопроизводстве — это формальная деятельность, без реального интереса и желания защищать права и законные интересы своих подзащитных.

Адвокат — это реальный защитник в судебном процессе или декоративная фигура правосудия? Удалось ли добиться равноправия сторон обвинения и защиты, как это предписано нашей Конституцией и законами, сегодня однозначно можно ответить — конечно, нет. Не удалось потому, что в наших судах установка у судей такая: не презумпция невиновности, а презумпция достоверности материалов следствия. И добиться оправдания в суде крайне трудно, потому что отрицательные факты не подлежат положительному доказыванию. Можно доказать, что человек совершил преступление. Но доказать, что он его не совершал, возможно лишь в редких случаях, когда, например, безупречное алиби. На практике получается так, что центральная стадия нашего уголовного судопроизводства не судебное разбирательство, а следствие. Оно идёт долгими месяцами, сооружается обвинительное заключение с большим количеством томов. Возникает изначальная установка судьи переписать обвинительное заключение следствия, утверждённое прокурором. Поэтому при совершенствовании уголовно-процессуального закона, как мне кажется, главной должна стать такая задача: выйти на новое качество расследования преступлений, убрать из него все нормы, предоставляющие возможности с фабрикацией заказных дел и выбиванием показаний. Считаю необходимым обратить внимание Адвокатуры на следующую проблему. В народе уже давно бытует поговорка: хороший адвокат не тот, кто хорошо знает законы, а кто хорошо знает судью. То есть, можно сказать, что в деятельность адвокатуры, к сожалению, проникли метастазы коррупции. По утвердившемуся в обществе мнению, адвокаты разделяются на две неформальные категории. Первая — это так называемые решатели, то есть адвокаты, которые имеют зачастую слабую профессиональную подготовку и слаборазвитое правосознание, но, обладая широким кругом связей, знают, с кем и за какие деньги можно разрешить возникшие у клиентов проблемы.

Вторую категорию составляют адвокаты, которые могут качественно подготовить все процессуальные документы, принимают активное участие в судебных заседаниях и следственных действиях, но не всегда способны оправдать большие надежды доверителя, то есть выиграть дело с абсолютным успехом. Оказывая юридическую помощь своим клиентам, иные адвокаты вступают с отдельными сотрудниками следственных органов и судьями не только в узкопрофессиональные отношения, но и в теневые — коррупционные. Как противостоять этому? Кодекс профессиональной этики адвокатов Кыргызской Республики провозглашает, что закон и нравственность в профессии защитника выше воли доверителя, и никакие его пожелания, просьбы или указания не могут быть исполнены, если они приведут к несоблюдению закона.

Адвокат не должен навязывать свою помощь лицам и делать их своими доверителями, используя личные связи с работниками судебных и правоохранительных органов, обещая разрешить дело другими недостойными способами. Одна из важнейших задач Адвокатуры — это активизация и повышение эффективности работы Комиссии по этике Адвокатуры. За несоблюдение требований закона и Кодекса профессиональной этики адвоката надо привлекать к ответственности вплоть до лишения лицензии на занятие адвокатской деятельности. Таким способом, адвокатское сообщество должно более энергично избавляться от недобросовестных и недостойных коллег. Забота о престиже профессии, сохранении чести и достоинства, авторитете адвокатуры — это нравственный долг каждого адвоката. Поведение адвоката должно отвечать требованиям закона и принципам нравственности как при оказании им юридической помощи, так и в быту и личной жизни.

Пришло время серьезно и даже радикально улучшить деятельность нашей Адвокатуры, механизмы судопроизводства, добиться реального состязательного судебного процесса. В первую очередь надо пересмотреть действующий закон в части повышения квалификационных требований к кандидатам на право получения лицензии на занятие адвокатской деятельностью. Должна действовать нормальная конкурсная система, позволяющая отбирать лучших. Необходим качественно иной подход к проверке уровня профессионализма у кандидатов в адвокаты и к поддержанию достаточного уровня профессионализма у действующих адвокатов. Требуется конкурентная система, позволяющая выбирать лучших.

Сегодня мы ещё не можем сказать, что Адвокатура стала равноправным участником судопроизводства, в том числе в период следствия. Ситуация с состязательностью сторон в уголовном процессе в нашей стране не идеальна. Зачастую наблюдается сильное искривление правосудия в сторону интересов государственного обвинения. Надо обеспечить иммунитет от уголовного, гражданско-правового и административного преследования за правомерные действия, осуществляемые адвокатами при выполнении профессиональных обязанностей.

В июне текущего года состоялось первое заседание Совета по совершенствованию правоохранительной деятельности при главе государства. Мы приступили к реализации очередного этапа судебно-правовой реформы. Реализация судебной реформы и обновление законодательства о судопроизводстве вынудят правоохранительные органы к соответствующим изменениям в своей деятельности, поскольку неправомерные постановления о предъявлении обвинения должны отвергаться независимым и компетентным судом при активном участии адвокатуры, а широкая гласность осуществления судопроизводства выявит все просчёты в их деятельности. В таких условиях мы уверены, что неизбежно возникнет спрос на компетентных следователей, прокуроров, адвокатов, появится смысл в кропотливой процессуальной работе, в судопроизводстве окончательно утвердится состязательный процесс. Перед нами сегодня стоит гораздо более сложная задача, чем просто реформа правоохранительной и судебной деятельности. Мы должны изменить отношение людей к правоохранительным органам и судам. Доказать, что суд — это правда. Чтобы люди поверили суду как власти. Несомненно, в реализации этой государственной задачи важная роль принадлежит Адвокатуре.

Уважаемые адвокаты, профессиональных успехов в вашей благородной деятельности по защите прав, свобод и законных интересов наших граждан и в утверждении в обществе и государстве принципа верховенства права и закона».