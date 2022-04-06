Не давайте места печали!

Осенняя хандра всегда появляется без приглашения — извечная предвестница холодов и грусти. Для неё почти нет преград. Её не остановят тёплые свитера, зонтики, горячие напитки, уютные пледы, если человек решит ей поддаться… Она мучительно пробирается по сердечным тропкам, неприятно касаясь тонких струнок души, — так рождается минорная музыка унылого настроения…

Именно в эту пору чаще всего многие предаются размышлениям о неустроенности в какой-либо из жизненных сфер. Кто-то уверенно поднимается по карьерной лестнице, но нет семьи, а другой (ая), напротив, страдает от застоя в профессии или маленькой зарплаты. Иным не нравится их внешность. Какому-то человеку хотелось бы жить в другой стране, но не выходит. Причины для печали осень подскажет… И они в самом деле могут быть серьёзными, болезненными. Так что же делать — проживать жизнь в ожидании чудесных перемен, смириться с несбывшимся или действовать?..

Я тоже поддалась намедни хмурому ритму сменившейся погоды. Текст не складывался, снимки нужные не находились. И листала ленту одной из социальных сетей автоматически, бесцельно. Случайно наткнулась на статью о блокадном Ленинграде, споткнулась об исполненные драматизма стихи Ольги Берггольц — отважной поэтессы, которая сама пережила ужасы осаждённого фашистами Ленинграда… Вот небольшой отрывок из её произведения:

«…Казалось — солнце

не взойдёт.

Навеки ночь в застывших

звёздах,

навеки лунный снег, и лёд,

и голубой свистящий воздух.

Казалось, что конец земли…

Но сквозь остывшую планету

на Ленинград машины шли:

он жив ещё. Он рядом где-то.

На Ленинград, на Ленинград!

Там на два дня осталось хлеба,

там матери под тёмным небом

толпой у булочной стоят…»

Хандру как рукой сняло. Но стало стыдно… Как быстро современный человек привыкает к комфорту, и, если отключат на часик электричество или воду, для множества людей эти временные коммунальные трудности превращаются чуть ли не в трагедию. Я подумала о СЧАСТЬЕ, что мой сын ест досыта и я не одна из тех матерей, о которых пишет Берггольц, которая ждёт, коченея от нестерпимого холода, пока привезут немного хлеба для её умирающего от голода ребёнка… Кому-то на нашей планете бывает настолько тяжело, что другим даже осознать не под силу степень такой беды, не то что пережить… Делаю очередную генеральную уборку в своей душе. Да, мне бывает больно, что в результате сложных беременности и родов приходится теперь годами восстанавливать здоровье, но процесс идёт, и вера в лучшее по-прежнему со мной!

Нынешнее общество владеет многими благами для удобной жизни, но упаднических настроений всё больше. Я не имею в виду людей, страдающих от смертельных болезней, тяжёлой формы инвалидности, нищеты, насилия, от чего-то другого, — их печали объяснимы. Но пресловутая осенняя хандра, на мой взгляд, это какой-то паразит, ворующий человеческую радость. Интересная функция у солнца — и греть, и светить. Оно может стать для нас мудрым учителем. Представьте, если настойчиво думать о чём-то хорошем, что уже есть в вашей жизни, то в глубине сердца, возможно, вдруг станет теплее и светлее, — будто индивидуальное светило появится внутри. Глядишь, и кому-то рядом станет уютнее жить…

Нина ГОРШКОВА