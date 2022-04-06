Разговор с банкирами

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с руководителями коммерческих банков страны.

Он отметил, что для выведения экономики из тени необходима прозрачность. «Самые передовые технологии всегда существовали в банках. Например, в Казахстане сборы налогов увеличились благодаря мобильному приложению одного из банков. Там даже за продукты на рынке люди стали расплачиваться через это приложение. Я думаю, что наши компании могут помочь с внедрением таких новых технологий», — сказал Акылбек Жапаров. Он также добавил, что Кабинет министров с учётом мнения и рекомендации банков примет меры по увеличению безналичных расчётов. При этом подчеркнул, что подобные встречи с коммерческими банками для обсуждения вопросов станут проходить регулярно. В свою очередь руководители смогли задать свои вопросы и озвучить предложения.