О госполитике в сфере религии

Государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов принял участие в презентации Концепции государственной политики страны в религиозной сфере на 2021-2026 годы.

В мероприятии также участвовали директор Госкомиссии по делам религий Тойгонбай Абдыкаров, глава Программного офиса ОБСЕ, посол Алексей Рогов, эксперты, правозащитники, представители гражданского общества и различных конфессий.

Суйунбек Касмамбетов вкратце рассказал об основных постулатах концепции, в частности о том, что надо ввести в учебных заведениях уроки религиоведения. Он подчеркнул, что кыргызский народ многие века жил в условиях кочевой демократии, и в настоящее время в независимом Кыргызстане укрепляются демократические принципы. Напомнил слова Президента Садыра Жапарова на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 21 сентября о том, что Кыргызстан не свернёт с демократического пути, добавив, что свобода вероисповедания гарантирована Конституцией страны, согласно которой ни одна из религий не считается государственной или обязательной, а также защищается право каждого гражданина исповедовать любую религию или не исповедовать никакую.

«Результативность реализации концепции определится созданием одинаковых условий для всех конфессий. Ни одна религия не будет ущемляться — это чётко прописано в Конституции», — заявил госсекретарь. Участники встречи обсудили основные направления реализации концепции. Планируется проведение подобного мероприятия в Оше.