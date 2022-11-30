Жены на вас нет!

Многожёнство — большая социальная проблема в стране, которая на практике не преследуется, но, согласно закону, запрещена. Но почему, несмотря на запрет, это всё-таки происходит? И инициатива разрешения многожёнства не теряет своей актуальности.

В Конституции чётко написано: «Статья 176. Двоежёнство или многожёнство, то есть сожительство мужчины с двумя или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства, например, содержание домовладения или квартиры, общего скота, покупка мебели, других предметов домашнего обихода, а также совместное пользование доходами от такой хозяйственной деятельности. Семейным кодексом КР разрешён только один официальный брак, и органы загс не могут регистрировать второй и последующие браки. Согласно статье 176 УК, двоежёнство или многожёнство наказывается общественными или исправительными работами или штрафом. Штраф за данное преступление составляет от 50 до 100 тысяч сомов. Статья 176 УК относится к преступлению небольшой тяжести, так как за его совершение наказание в виде лишения свободы не предусмотрено».

Со статьёй всё понятно, кроме возможного ужесточения наказания. Но при этом не раз выдвигалась идея по её изменению, то есть легализации многожёнства. А 27 февраля 2007 года Министерство юстиции инициировало отмену статьи УК, предусматривающую уголовную ответственность за многожёнство, в защиту выдвигая то, что статья бесполезна, и за всю историю её существования лишь однажды была приведена в действие, и что вторая жена получит защиту от государства, узаконив свой брак.

Уже 7 декабря 2017 года бывший муфтий Чубак ажы Жалилов заявил о появлении у него второй жены и призвал других следовать его примеру. Как в первом, так и во втором случае большая часть населения абсолютно негативно восприняла эту «отличную» идею решения, как говорили сами инициаторы, множества проблем. Но убрать её совсем не значит предотвратить многожёнство.

Некоторая часть ответственности лежит на системе государства, которая не предусматривает внедрение более глубокого изучения прав человека в учебных заведениях. Значительная часть населения попросту не знают своих прав, не знают, что они совершают преступление, нарушая Уголовный кодекс. Многие женщины, принудительно оказавшись в полигамном браке, не знают, куда обращаться и что делать, ведь в основном в таких семьях главный источник материального обеспечения — муж, шантажирующий этим своих жён. А некоторые женщины просто не хотят рушить семью и, как им кажется, подрывать психику детей.

Мы живём в современном мире, где ценится личность человека, восприятие его как правообладающего индивида, но именно из-за такой части общества, которая, ссылаясь на священную книгу, хочет достичь своих сиюминутных целей, наша страна всё больше будет застревать в невежестве, не имея возможности идти по пути развития. Это, к сожалению распространено не только в Кыргызстане, но и в соседних странах. И легализация многожёнства не решит проблем экономического благосостояния женщин и искоренения проституции. Это полнейший абсурд.

Единственный путь решения этих проблем — это нравственное воспитание в школах и других учебных заведениях, огласка этого преступления и чем это чревато, а также предоставление возможности молодым девушкам получить хорошее образование, которое в будущем поможет им стать финансово состоятельными и независимыми.

Айгерим АРИСОВА.

P. S. История Жаркынай — вторая жена или игрушка? Женщины, которые, по словам «мужа», соглашаются быть вторыми жёнами, часто скрывают это. Вот история из интернета, как женщина становится игрушкой для мужчины. Жаркынай с четырёхлетней дочерью живёт в небольшом доме в селе Чуйской области. Родственники мужа не знают ни её существовании, ни тем более о том, что у них есть общая дочь. «Когда мы совершили никах, пришли один его брат и друг. И то не одноклассник, и даже не близкий друг. Он скрывал это от своих друзей. А я думала, он открыто скажет родителям и друзьям. А он пришёл только, когда у меня живот округлился, я была на пятом месяце беременности. Когда на улице видели знакомые, я не знала, что говорить. И когда спрашивали: «Ты вышла замуж?» — это было для меня ударом. Чтобы не сталкиваться с такими вопросами, я стала реже выходить на улицу. Я даже не знаю, кто я: вторая жена или кто? Некоторые женятся во второй раз. Но соблюдают обычаи, знакомят с родителями. У нас такого не было. Навещает он по-разному, иногда раз в неделю, иногда раз в 10-15 дней. Приносит что-то для ребёнка, играет с ним. В течение года я надеялась, что мы будем ходить вместе, он скажет родителям. Я ему говорила, чтобы мы куда-нибудь вместе сходили, если пригласят. Потом перестала говорить. Я ему говорю: «Как мы дальше будем жить, если ты не собираешься разводиться? Я же не вещь, которую можно просто спрятать». Он говорил, что скажет, когда придёт время. А время всё уходит. Я скрываюсь. Не нужно становиться второй женой. Мужчина в таком случае не чувствует обязанности. Он же должен был видеть, чего нам не хватает в доме, когда приходит, но он не видел или притворялся, что не видит», — рассказывает женщина.

(Стилистика и орфография сохранены.)

Автор: -