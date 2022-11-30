Остановим насилие

25 ноября по всей республике стартует 16-дневная кампания против гендерного насилия под девизом «Коркпо! Токтот! Жаша!».

Запуск акции объявил заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов на заседании Национального совета по гендерному развитию. «Глобальная инициатива повсеместно поддерживается государством, агентствами ООН и партнёрами по развитию», — сказал он.

Основная цель кампании — усиление нетерпимости общества к домашнему и гендерному насилию, повышение осведомлённости общества с помощью мер по предотвращению и искоренению жестокости в отношении женщин и детей, просвещение и привлечение внимания граждан к этой проблеме.

«Ни одна страна в мире не может динамично развиваться, если потенциал половины её населения не используется, а права женщин нарушаются. Сейчас государством проводится кропотливая работа по созданию всеобъемлющей нормативно-правовой базы для защиты представительниц слабого пола. Хочу подчеркнуть, что эффективная реализация политики по борьбе с насилием зависит от слаженной работы всех государственных органов. Все мы должны принимать в этом участие», — подчеркнул Эдиль Байсалов.

Отметим, что 25 ноября отмечается Международный день борьбы с насилием в отношении женщин, а 10 декабря — Международный день прав человека. Кабинет министров принимает меры для предотвращения гендерного насилия. В сентябре утверждены Национальная стратегия по достижению гендерного равенства до 2030 года и Национальный план действий по достижению гендерного равенства на 2022-2024 годы.

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