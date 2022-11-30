Танец, ласкающий землю

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
«Танцуют фламенко, танцуют фламенко!
Как здесь обойтись лишь одним комплиментом
Для древнего танца цыганского стиля.
Ах, как разыгралась искусства стихия…»
(Борис Ханин)
Танец фламенко — это ритм. Здесь танцовщица как музыкальный инструмент. Быстрые движения, резкие повороты, прищёлкивания пальцами и самый главный инструмент — каблуки. Они играют свою главную партию в танце, разжигающем пламя из земли.
В Бишкеке прошёл фестиваль, посвящённый Международному дню фламенко. В ноябре 2010 года ЮНЕСКО внесла танец фламенко в Список нематериального культурного наследия, и 16 ноября официально стало Международным днём этого танца. В актовом зале акимиата Октябрьского района столицы (концертный зал «Таберик») собрались любители испанского танцевального искусства. На сцене выступали как профессиональные танцоры, так и начинающие. Под звуки гитар женщины разных возрастов демонстрировали элементы страстного испанского танца. Мария Скопина — гостья из Санкт-Петербурга — представила своё исполнение фламенко с использованием мантона (длинная испанская шаль). Танец «Тьемпо — остановить время!» постановки Анны Черкуновой, руководителя ансамбля фламенко в Санкт-Петербурге, вызвал шквал аплодисментов в зале. Мария продемонстрировала виртуозное использование шали в элементах медленного танца фламенко, от которого зрители пришли в полный восторг. А музыканты Евгений Гвоздев, Николай Урсаленко и Михаил Коновалов весь вечер исполняли на гитарах знаменитые испанские композиции.
Фламенко — это сплав мавританской, еврейской и цыганской музыкальных культур. Самое большое влияние на него оказали испанские цыгане, которые прибыли в XV веке из Византии и поселились на южном побережье Испании. Именно поэтому родиной фламенко считается Андалусия, хотя корни этой культуры можно найти в таких регионах, как Мурсия и Эстремадура. Создатели испанского фламенко — цыгане, являются одним из самых многочисленных этнических меньшинств общего индийского происхождения в Европе. С конца XVIII века Андалусия считается самой цыганской провинцией Испании, их называют «хитанос». Они впитывают возможности и традиции тех, с кем проживают, и культуру страны, на территории которой находятся. Поэтому во фламенко просматриваются элементы цыганского народного танца в смешении с танго и другими традиционными испанскими танцами.
Фламенко в Испании танцуют по любому поводу: по случаю празднования религиозных праздников, обрядов, частных вечеринок и ярмарок, самой большой из которых является апрельская ярмарка в Севилье. Культура фламенко вдохновляет и современных хореографов, и модных дизайнеров, которые создают коллекции в стиле фламенко.
— Радует, что в Кыргызстане становится с каждым днём всё больше любителей испанского танца, — делится впечатлениями Ирина Бондарюк, руководитель танцевальной студии «Эсмеральда». — У фламенко много разновидностей, и каждая танцовщица нашего ансамбля выбирает свою, по характеру и темпераменту. Для этого танца возраст не имеет значения, главное в женщине — харизма и жизнерадостность, ну и, конечно же, страсть!
Дарья НЕСТЕРОВА.
Фото автора.
Дата публикации: 15:59, 30-11-2022
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