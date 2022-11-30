Танец, ласкающий землю

«Танцуют фламенко, танцуют фламенко!

Как здесь обойтись лишь одним комплиментом

Для древнего танца цыганского стиля.

Ах, как разыгралась искусства стихия…»

(Борис Ханин)

Танец фламенко — это ритм. Здесь танцовщица как музыкальный инструмент. Быстрые движения, резкие повороты, прищёлкивания пальцами и самый главный инструмент — каблуки. Они играют свою главную партию в танце, разжигающем пламя из земли.

В Бишкеке прошёл фестиваль, посвящённый Международному дню фламенко. В ноябре 2010 года ЮНЕСКО внесла танец фламенко в Список нематериального культурного наследия, и 16 ноября официально стало Международным днём этого танца. В актовом зале акимиата Октябрьского района столицы (концертный зал «Таберик») собрались любители испанского танцевального искусства. На сцене выступали как профессиональные танцоры, так и начинающие. Под звуки гитар женщины разных возрастов демонстрировали элементы страстного испанского танца. Мария Скопина — гостья из Санкт-Петербурга — представила своё исполнение фламенко с использованием мантона (длинная испанская шаль). Танец «Тьемпо — остановить время!» постановки Анны Черкуновой, руководителя ансамбля фламенко в Санкт-Петербурге, вызвал шквал аплодисментов в зале. Мария продемонстрировала виртуозное использование шали в элементах медленного танца фламенко, от которого зрители пришли в полный восторг. А музыканты Евгений Гвоздев, Николай Урсаленко и Михаил Коновалов весь вечер исполняли на гитарах знаменитые испанские композиции.

Фламенко — это сплав мавританской, еврейской и цыганской музыкальных культур. Самое большое влияние на него оказали испанские цыгане, которые прибыли в XV веке из Византии и поселились на южном побережье Испании. Именно поэтому родиной фламенко считается Андалусия, хотя корни этой культуры можно найти в таких регионах, как Мурсия и Эстремадура. Создатели испанского фламенко — цыгане, являются одним из самых многочисленных этнических меньшинств общего индийского происхождения в Европе. С конца XVIII века Андалусия считается самой цыганской провинцией Испании, их называют «хитанос». Они впитывают возможности и традиции тех, с кем проживают, и культуру страны, на территории которой находятся. Поэтому во фламенко просматриваются элементы цыганского народного танца в смешении с танго и другими традиционными испанскими танцами.

Фламенко в Испании танцуют по любому поводу: по случаю празднования религиозных праздников, обрядов, частных вечеринок и ярмарок, самой большой из которых является апрельская ярмарка в Севилье. Культура фламенко вдохновляет и современных хореографов, и модных дизайнеров, которые создают коллекции в стиле фламенко.

— Радует, что в Кыргызстане становится с каждым днём всё больше любителей испанского танца, — делится впечатлениями Ирина Бондарюк, руководитель танцевальной студии «Эсмеральда». — У фламенко много разновидностей, и каждая танцовщица нашего ансамбля выбирает свою, по характеру и темпераменту. Для этого танца возраст не имеет значения, главное в женщине — харизма и жизнерадостность, ну и, конечно же, страсть!

Дарья НЕСТЕРОВА.

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