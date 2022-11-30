Кыргызстан богат природными ресурсами

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с делегацией во главе с заместителем министра инвестиций Королевства Саудовская Аравия (КСА) Бадром Аль-Бадром.

Они обсудили дальнейшее многоплановое сотрудничество. Председатель Кабмина отметил, что Кыргызстан богат природными ресурсами, что даёт ряд конкурентных преимуществ в Центрально-Азиатском регионе. «Наша страна заинтересована в привлечении крупных саудовских компаний к проектам в области торговли, инвестиций, сельского хозяйства, энергетики, науки и образования, туризма и культуры, а также халал-индустрии», — сказал он.

Акылбек Жапаров также отметил необходимость в расширении инвестиционного сотрудничества и налаживании делового партнёрства предпринимателей двух стран и призвал саудовские компании с учётом их опыта и ситуации на мировом рынке активно участвовать в проектах.

В свою очередь Бадр Аль-Бадр выразил полную готовность наращивания сотрудничества во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

«Нам нужен резкий скачок в развитии двусторонних отношений. Кыргызская сторона готова оказать всемерную поддержку по всем направлениям, а также предоставить государственные гарантии», — заключил глава Кабмина.

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