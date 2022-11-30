Государство готово вкладываться в стартапы

Наука — национальный ресурс, основной источник экономического развития. Об этом заявил на общем собрании в Национальной академии наук председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров.

В своей речи он отметил, что этой сфере выделяется мало финансовых средств. К сожалению, за три десятка лет независимости страны это важное направление осталось без внимания. «В прошлом году Академии наук выделено 311,5 млн. сомов, в текущем — 479,2 млн. сомов, а в следующем году предусматриваем 524,4 млн. сомов. За два года Президент увеличил бюджет организации на 187,5 млн. сомов. Руководство страны готово выделить предусмотренный в законе 1% от ВВП в случае высокой эффективности деятельности научных работников», — сказал Акылбек Жапаров.

Он добавил, что государство также готово вкладывать инвестиции в проекты, стартапы, научные исследования, которые внесут вклад в развитие отечественной экономики.

Глава Кабмина отметил важность определения нескольких приоритетных направлений деятельности Академии наук, привлечения и поддержки молодых специалистов до 45 лет, повышения активности в патентировании, полного обновления устарелых лабораторий, работы по обеспечению возвратности финансовых средств, выделенных из бюджета.

Во время собрания прошли выборы президента организации. Согласно законодательству, Кабинет министров выдвинул кандидатуру Канатбека Абдрахматова. По итогам голосования он избран новым главой Национальной академии наук.

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