Турция и Кыргызстан расширяют парламентские связи

Делегация во главе с торага Нурланбеком Шакиевым находилась в Анкаре по приглашению председателя Великого Национального собрания Турции Мустафы Шентопа.

Официальный визит начался с посещения мавзолея основателя турецкого государства Мустафы Кемаля Ататюрка и возложения цветов к памятнику жертвам попытки государственного переворота 2016 года. Также делегация побывала в музее Войны за независимость, где торага оставил свои пожелания в Почётной книге.

Затем стороны встретились сначала в узком, а затем в расширенном составах. Обсуждены вопросы наращивания политико-экономических, культурно-гуманитарных связей между двумя странами, а также аспекты расширения межпарламентского сотрудничества.

Нурланбек Шакиев поблагодарил Мустафу Шентопа за тёплый приём и пригласил его посетить Кыргызстан. «Взаимные визиты укрепляют дружбу и двустороннее стратегическое партнёрство между двумя братскими странами. Уверен, что наша сегодняшняя встреча внесёт особый вклад в развитие двусторонних отношений, в том числе межпарламентских связей», — сказал он.

Наряду с этим Нурланбек Шакиев коснулся вопросов развития политических и экономических отношений. «Турция является одним из крупнейших торгово-экономических партнёров и занимает особое место в структуре внешней торговли Кыргызстана. С каждым годом растёт двусторонний товарооборот. Нам необходимо наращивать этот темп и довести объем торговли до $1 млрд.», — отметил nорага. Кроме того, он указал на необходимость ускорения создания кыргызско-турецкого (инвестиционного) фонда развития.

На встрече также обсуждены вопросы взаимодействия в сферах культуры, туризма и здраво-охранения, состоялся обмен мнениями о сотрудничестве на международном уровне. Торага подчеркнул, что Кыргызстан придаёт большое значение союзничеству в рамках Организации тюркских государств. «Учитывая нашу историческую, культурную и языковую общность, мы заинтересованы в развитии сотрудничества на благо наших народов, государств и в целом в укреплении потенциала турецкого союза», — отметил торага.

В свою очередь Мустафа Шентоп поблагодарил Нурланбека Шакиева за то, что первый официальный визит в качестве торага Жогорку Кенеша он начал с Турции, назвав это событие символичным. «Как братское государство мы не только укрепляем двусторонние отношения, но и поддерживаем друг друга на международном уровне. Особенно благодаря активным усилиям глав наших государств наши связи продолжают укрепляться. Сегодняшняя встреча очень важна для наращивания дальнейшего сотрудничества», — сказал Мустафа Шентоп.

Кроме того, председатель парламента Турции, говоря о вопросах развития стратегического партнёрства, выразил поддержку строительству железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, отметив, что реализация проекта поспособствует возрождению древнего Шёлкового пути. Вместе с тем он обозначил вопросы расширения связей в рамках ТюркПА и активизации двусторонних рабочих визитов.

Отметим, что в состав делегации вошли заместитель торага Нурланбек Азыгалиев, депутаты Алишер Козуев, Акылбек Тумонбаев, Улан Примов, Мурадил Сыдыков, Русланбек Жакышов, Айбек Маткеримов, Гулкан Молдобекова, Ырысбек Атажанов, Динара Ашимова, Улан Бакасов, Эльдар Сулайманов.

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