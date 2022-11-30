Партнёрство бизнеса и стран

Первый заместитель председателя Кабинета министров Адылбек Касымалиев встретился с министром окружающей среды, водных ресурсов и сельского хозяйства Королевства Саудовская Аравия Абдулрахманом бин Абдулмохсеном Аль-Фадли в Эр-Рияде.

Они отметили активизацию политического диалога между странами, усилия в расширении торгово-экономических контактов и налаживание прямых связей между бизнес-сообществами. Для придания дополнительного импульса двусторонним отношениям собеседники подчеркнули важность организации взаимных визитов на высшем уровне и договорились принять меры по организации официального приезда Президента Садыра Жапарова в Саудовскую Аравию в ближайшее время. Они также обсудили прилёт представителей ряда крупнейших предприятий Саудовской Аравии в Кыргызстан во главе с заместителем министра инвестиций Бадром Аль-Бадром.

Адылбек Касымалиев поблагодарил Абдулмохсена Аль-Фадли за организацию заседания Кыргызско-саудовского межправительственного комитета по сотрудничеству на высоком уровне и выразил уверенность, что его итоги придадут дополнительный импульс дальнейшему двустороннему взаимодействию.

Кроме этого, Адылбек Касымалиев встретился с министром инвестиций Королевства Саудовская Аравия Халидом Аль-Фалихом. Они обсудили перспективы развития инвестиционного сотрудничества, в частности в рамках реализации крупных проектов в сфере энергетики, туризма, сельского хозяйства, недропользования.

Халид Аль-Фалих отметил высокий уровень кыргызско-саудовского сотрудничества, добавив, что их государство готово к совместной работе.

По итогам переговоров договорились о тесном взаимодействии стран во всех сферах сотрудничества, представляющих взаимный интерес.

Также Адылбек Касымалиев встретился с главным исполнительным директором Саудовского фонда развития Королевства Саудовская Аравия Султаном Абдурахман Аль-Маршадом. Они обсудили ход реализации совместных проектов в Кыргызстане и отметили возможности наращивания дальнейшего взаимодействия.

Адылбек Касымалиев признателен саудовской стороне за оказываемую поддержку в строительстве медицинских объектов, образовательных учреждений, развитии дорожной инфраструктуры.

Стороны также рассмотрели планы сотрудничества в реализации новых проектов, в том числе в сфере сельского хозяйства и жилищного строительства.

В Эр-Рияде Адылбек Касымалиев встретился и с министром иностранных дел Королевства Саудовская Аравия принцем Файсалом бин Фархан Аль Саудом. Они отметили важность укрепления двустороннего сотрудничества между странами, в том числе в сфере торгово-экономических контактов.

Положительно отмечены итоги Кыргызско-саудовского совместного комитета по сотрудничеству, по итогам которого подписан Протокол с включением в него мероприятий сторон на ближайшую и среднесрочную перспективы.

Кроме того, они обсудили организацию официального визита Президента Садыра Жапарова в Королевство Саудовская Аравия в ближайшее время, а также приезд их ведущих компаний в Кыргызстан.

Автор: -