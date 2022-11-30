На одной волне

В Министерстве внутренних дел состоялась встреча главы ведомства генерал- лейтенанта милиции Улана Ниязбекова с руководителем Антитеррористического центра государств — участников СНГ генерал-полковником Евгением Сысоевым.

Стороны обсудили вопросы взаимодействия в борьбе с экстремизмом и терроризмом в Центрально-Азиатском регионе.

Гостям продемонстрировали Центр оперативного управления СОБ МВД, Центр цифрового обеспечения, модернизированный Центр пресс-службы МВД по работе со средствами массовой информации и общественностью, зал международного сотрудничества для встреч с официальными делегациями и проведения онлайн-конференций.

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