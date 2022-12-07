Разговор о боксе

Президент Садыр Жапаров принял президента Международной ассоциации бокса Умара Кремлёва.



Состоялся обмен мнениями по вопросам сотрудничества в рамках развития бокса в Кыргызстане и проведения международных мероприятий в стране.

Глава государства, поприветствовав президента Международной ассоциации бокса, выразил уверенность в том, что его визит придаст новый импульс развитию бокса в Кыргызстане. Он отметил, что в республике на государственном уровне особое внимание уделяется вопросам развития физической культуры и спорта, в том числе и бокса. Обратил внимание на то, что в стране существует хорошая школа бокса, чему свидетельство — медали высшей пробы на крупных международных соревнованиях.

В свою очередь президент Международной ассоциации бокса выразил заинтересованность в развитии у нас этого вида спорта. Он отметил высокий потенциал отечественных спортсменов, которые могут успешно выступать на международной арене, а также представлять страну в качестве судей на зарубежных турнирах. Умар Кремлёв подчеркнул, что Международная ассоциация бокса рассматривает возможности проведения в Кыргызстане международного турнира по боксу и сборов иностранных спортсменов, а также сотрудничества в рамках строительства в республике Академии бокса.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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