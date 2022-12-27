Укрепляем потенциал ОДКБ

Торага Жогорку Кенеша Нурланбек Шакиев находится с визитом в Российской Федерации. Начался он с возложения цветов к мемориалу Могилы Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Александровском саду.

Торага вместе с руководителями парламентов стран — участниц ОДКБ почтил память жертв Великой Отечественной войны.

Далее в Москве состоялось очередное заседание Парламентской ассамблеи Организации Договора о коллективной безопасности. В состав делегации Жогорку Кенеша вошли депутаты Эльмурза Сатыбалдиев, Улугбек Ормонов и Бактыбек Сыдыков.

Мероприятие в Колонном зале Дома Союзов открыл председатель Парламентской Ассамблеи ОДКБ, председатель Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации Вячеслав Володин. Далее с приветственными словами выступили главы парламентов государств — членов ОДКБ.

Нурланбек Шакиев в своей речи поблагодарил за поздравления и добрые пожелания в связи с его избранием на должность торага Жогорку Кенеша, а также выразил уверенность в том, что это мероприятие пройдёт плодотворно и станет важным этапом в развитии коллективного взаимодействия.

«Кыргызская сторона придаёт важное значение укреплению потенциала ОДКБ и рассчитывает на ощутимый эффект от многостороннего сотрудничества в сфере безопасности в целом. Убеждён, что нашими общими усилиями мы сможем достичь повышения её роли в создании более безопасного мира. При этом для укрепления мира, международной и региональной безопасности и стабильности приоритет должен отдаваться политико-дипломатическим средствам», — сказал Н. Шакиев, уделив особое внимание вопросам укрепления межпарламентского сотрудничества в рамках ОДКБ, отметив, что это важнейший инструмент и действенный механизм для достижения намеченных целей.

«В этой связи считаем необходимым активизировать нашу работу по содействию в повышении эффективности законотворческой деятельности и гармонизации законодательства государств — членов ОДКБ по вопросам обороны и безопасности», — добавил торага.

В целом на заседании рассмотрены проекты модельных рекомендаций и законодательных актов по совершенствованию национального законодательства государств — членов ОДКБ, разработанные в соответствии с Программой деятельности ПА ОДКБ по сближению и гармонизации национального законодательства государств — членов ОДКБ на 2021-2025 годы.

Автор: -