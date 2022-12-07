Соболезнования Поднебесной

Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего Председателя Китая Цзян Цзэмина.

«Ушёл из жизни выдающийся друг Кыргызстана, заложивший основу добрососедских отношений между странами», — написал Эдиль Байсалов в книге записей в посольстве Китая.

Он также поговорил с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР Ду Дэвэнь. Они отметили прекрасные предпосылки для дальнейшего укрепления межгосударственных отношений.

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