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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Соболезнования Поднебесной


Заместитель председателя Кабинета министров Эдиль Байсалов выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего Председателя Китая Цзян Цзэмина.

 

 

«Ушёл из жизни выдающийся друг Кыргызстана, заложивший основу добрососедских отношений между странами», — написал Эдиль Байсалов в книге записей в посольстве Китая.

 

Он также поговорил с Чрезвычайным и Полномочным Послом КНР Ду Дэвэнь. Они отметили прекрасные предпосылки для дальнейшего укрепления межгосударственных отношений.

 

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Дата публикации: 15:57, 07-12-2022

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