Защита прав человека на практике

ПРООН начала третью фазу проекта «Усиление защиты прав человека и равный доступ к правосудию в Кыргызской Республике». В рамках этого этапа ПРООН совместно с национальными партнёрами и заинтересованными сторонами гражданского общества стремится поддержать текущую программу реформы правовой помощи и правосудия в Кыргызстане для улучшения доступа к правосудию для людей с ограниченными возможностями, женщин и сельского населения.

Моника Ризал, заместитель постоянного представителя ПРООН, отметила, что доступ к правосудию имеет решающее значение для поддержки инклюзивности и борьбы с дискриминационными практиками, а также для повышения мирного разрешения споров и в целом для содействия социальной сплочённости государства, сообществ и людей. «Сегодняшние требования справедливости требуют срочных и нетрадиционных ответов: нам явно необходимо переосмыслить правосудие и принять новые способы понимания и устранения несправедливости таким образом, чтобы обеспечить трансформационные изменения для людей», — сказала она.

ПРООН нацелен на сотрудничество с Министерством юстиции, институтом омбудсмена, Верховным судом, Генпрокуратурой, парламентом и Кабмином, Минэкономики и торговли, организациями гражданского общества; адвокатурой, Орхусскими центрами; организациями инвалидов (ОПИ), научными кругами, юридическими клиниками и СМИ.

Ключевые направления проекта — поддержание доступа к правосудию и качественным услугам юридической помощи, в частности, для женщин, жителей отдалённых районов и людей с ограниченными возможностями, чтобы перейти от чрезмерной ориентации на государство и учреждения к ориентации на людей в соответствии с Законом «О гарантированной государством юридической помощи» и международными стандартами.

Кроме того, ПРООН планирует укреплять инклюзивный доступ общественности к правовой информации и механизмы надзора для продвижения и мониторинга расширения юридических прав и эффективной реализации стандартов правосудия и прав человека на национальном уровне.

В 2021 году в Заключительных замечаниях Комитета по ликвидации дискриминации в отношении женщин Кыргызстана содержится настоятельный призыв повысить осведомлённость женщин и девочек, в том числе в сельской местности, о средствах правовой защиты, доступных для подачи жалоб на нарушение их прав.

Приоритетная задача — чтобы все женщины и девочки имели эффективный доступ к недорогой и, при необходимости, бесплатной юридической помощи, адекватное финансирование и субсидирование помещений и коммунальных расходов центров юридической помощи и увеличение их числа в сельских районах.

Проект финансируется Министерством иностранных дел Финляндии.

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