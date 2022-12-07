Чуточку терпения

На время проведения заседания Высшего Евразийского экономического совета введут ограничения на дорогах Чуйской области и Бишкека, а милиция перейдёт на усиленный режим.

В столице 9 декабря состоится итоговое заседание ВЕЭС, но делегации начнут прибывать днём ранее. Поэтому с 8 по 10 числа горожан ждут временные неудобства, а руководство МВД просит отнестись к этому с пониманием.

Замначальника службы общественной безопасности МВД КР Нурлан Исмаилов объяснил, что в рамках заседания запланирован ряд мероприятий, встречи на высшем уровне. Также в Кыргызстан с государственным визитом прибудет Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.

— В связи с проведением мероприятия международного масштаба министерство принимает меры для обеспечения правопорядка на должном уровне. В настоящее время осуществлён расчёт сил и средств органов внутренних дел, согласно которому к охране общественного порядка и обеспечению безопасности дорожного движения привлекут более четырёх тысяч сотрудников милиции. Личный состав ОВД и внутренних войск переведён на усиленный режим несения службы, — сообщил Исмаилов.

Он также предупредил, что места проведения официальных и торжественных мероприятий будут взяты под особый контроль. Среди лиц, состоящих на учёте, проводится профилактическая работа, владельцев оружия проверят на соблюдение правил его хранения.

Помимо этого, вводятся временные ограничения на дорогах Чуйской области и Бишкека. Заместитель начальника ГУОБДД МВД КР Байыш Ашырбеков объяснил, что ограничения установят на следующих трассах:

— от аэропорта «Манас» до границы г. Бишкека;

— по улице Фучика до проспекта Чуй;

— по проспекту Чуй — от улицы Фучика до проспекта Манаса;

— по проспекту Манаса — Ч. Айтматова до Государственной резиденции;

— от Государственной резиденции по улице Дооронбека Садырбаева до мемориального комплекса «Ата-Бейит».

— Уважаемые гости и жители Бишкека, просим вас заблаговременно планировать маршрут движения, — предупредил он.

Кроме того, замначальника призвал водителей не оставлять и не парковать транспортные средства на вышеуказанных улицах, не выезжать на полосы встречного движения, добавив, что ограничительные меры действуют только во время проезда кортежей делегаций.

Урмат КЕНЖЕСАРИЕВ.

Фото автора.

Автор: -