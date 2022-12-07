Цель — развитие СНГ

Первый заместитель председателя Кабинета министров Адылбек Касымалиев участвовал в 96-м заседании Экономического совета Содружества Независимых Государств (СНГ) в режиме видеоконференции.

В своей речи он отметил, что укрепление экономического сотрудничества и развитие промышленного потенциала остаются одними из приоритетных направлений работы Кыргызстана в СНГ. Адылбек Касымалиев добавил, что только совместными усилиями удастся успешно противостоять ряду вызовов современности в мировой экономике, обусловленных геополитической ситуацией в мире.

Он также отметил важность принятия Концепции развития промышленной кооперации государств — участников СНГ и Комплекса мер по развитию промышленной кооперации до 2030 года, где основными целями заявлены создание новых высокотехнологичных отраслей, ускоренное развитие и модернизация промышленного производства.

Адылбек Касымалиев подчеркнул роль создания благоприятных условий для дальнейшего роста экономики государств-участников, отметив в этом контексте намечаемый крупный проект строительства железнодорожного пути «Китай — Кыргызстан — Узбекистан».

Первый зампред Кабмина рассказал и о приоритетах председательства Кыргызстана в СНГ в 2023 году. В частности, это вопросы изменения климата, природоохранная и экологическая тематика в прямой увязке с экономической безопасностью и целями устойчивого развития. Он добавил, что Кыргызстан всегда открыт для внешних инвестиций и готов поддерживать инициативы и проекты бизнесменов.

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