Образовательный марафон от сибиряков

В Бишкеке прошёл образовательный марафон, который провели преподаватели Сибирского федерального университета (СФУ).

Он включил в себя целый комплекс мероприятий для абитуриентов и их родителей, студентов и вузовских педагогов. Ключевая цель марафона — укрепление и углубление дружеских отношений, профессионального и культурного обмена двух стран и создание единого научного и образовательного пространства на базе славянских университетов. Главным партнёром сибиряков в Бишкеке выступил КРСУ, Специалисты международного департамента СФУ провели встречу со студентами этого вуза и рассказали о возможностях академической мобильности, программах магистратуры и аспирантуры, конкурсах «Территория профессионалов». Интересно, что взаимодействию СФУ и КРСУ всего год, но, несмотря на малый срок, оно приносит положительный результат.

«Главное, что в обстановке взаимовыгодного сотрудничества наши вузы ищут точки соприкосновения в образовательном процессе и научной деятельности, стремясь к динамичному развитию. Настрой, который привезли преподаватели из Сибири в Кыргызстан, и профессионализм, продемонстрированный ими в ходе серии мероприятий по внедрению интерактивных и активных методов обучения, придали коллективу КРСУ новый созидательный импульс, что, несомненно, скажется на активизации студенческой молодёжи в учебном процессе и стремлении к саморазвитию», — так оценила КПД десанта из Сибири проректор по международным связям КРСУ, профессор, доктор юридических наук Лейла Сыдыкова.

По словам руководителя департамента международного сотрудничества СФУ Анны Мезит, студенты Кыргызстана продемонстрировали живой интерес к российскому образованию и открывшимся перед ними возможностям. Ещё один блок мероприятий в рамках образовательного марафона в Бишкеке — обмен образовательными технологиями и методами обучения между педагогами высших школ России и Кыргызстана. Трендом этого года стали интерактивные методики преподавания и способы повышения мотивации в условиях дистанционного обучения. Именно тренинговый подход и фасилитация как метод обучения оказались наиболее интересны для аудитории, а разработанные учёными СФУ кейсы, размещённые на цифровой платформе «Российское пространство: наука и образование», уже используются преподавателями КРСУ для организации учебного процесса по дисциплинам с применением электронного обучения.

В обучении приняли участие более 80 преподавателей, в том числе 15 из других образовательных организаций КР. Педагоги отметили высокий уровень проработки образовательных кейсов в электронном курсе и готовность экспертов из СФУ объяснять материал максимально доступным языком. «Проект гостей из Сибири, предложенный партнёром КРСУ, изначально вызвал интерес у наших преподавателей и студентов. После проведённых специалистами из Красноярска в стенах КРСУ серии мероприятий, направленных на повышение профессионального и методического уровня преподавательского состава, внедрение современных учебно-методических кейсов в образовательном процессе, мы убедились во взаимной пользе нашего сотрудничества. Глубоко убеждён, что это позволит расширить диалог двух вузов в сфере образования, науки и культуры, укрепит связи студенческого сообщества, что в свою очередь послужит на благо развития двухсторонних отношений КР и РФ», — акцентировал ректор КРСУ академик НАН Владимир Нифадьев.

Не менее важным блоком прошедшего образовательного марафона стала работа со школьниками. На профориентационном фестивале специалисты из СФУ рассказали не только о том, какие специальности есть в российских университетах, но и как, получив диплом, стать востребованным специалистом. Главным же этапом фестиваля стало проведение в Бишкеке университетской олимпиады «Успешный абитуриент» для учеников 10-х и 11-х классов. Её победители получат дополнительные баллы для поступления в СФУ, а также возможность пройти бесплатные подготовительные курсы от СФУ. Нужно также добавить, что 9 декабря в КРСУ состоится встреча выпускников российских вузов, в частности КРСУ, которые смогли профессионально состояться в Кыргызстане.

Александр ШЕПЕЛЕНКО.

Фото Константина

КОНДРАТЕНКО.

Автор: -