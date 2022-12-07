На Урале открыт стенд известных выпускников из Кыргызстана (30 лет сотрудничества России и Кыргызстана)

В Уральском федеральном университете в Екатеринбурге под занавес ушедшей осени состоялось историческое событие — торжественно открыли стенд известных выпускников 80-х годов минувшего столетия из Кыргызстана. В торжественном мероприятии приняли участие ректорат и коллектив вуза, студенты и делегация из нашей республики.

Выступая на открытии, ректор УрФУ Виктор Кокшаров отметил, что за многие годы вуз выпустил большое количество специалистов, которые сейчас успешно работают в самых разных отраслях экономики Кыргызстана.

«Мы гордимся ими и делаем всё возможное, чтобы к нам поступало как можно больше ребят из этой страны, — заявил В. Кокшаров. — Потребность в таких выпускниках сегодня очень большая. В частности, у Кыргызстана большие планы по развитию горнодобывающей и металлургической отраслей. Для решения этих задач не обойтись без соответствующих специалистов. Я уверен, что пройдёт какое-то время — и фото на стенде мы дополним фотографиями тех, кто сегодня ещё студент и ему предстоит прославлять Кыргызстан в ближайшем будущем, работать на его процветание».

С нашей стороны выступили генеральный консул Кыргызстана в Екатеринбурге Р. Бийбосунов, выпускник УрфУ Ж. Абдураимов, ныне глава ОАО «Кыргызиндустрия» и директор детской инженерно-технической академии «Алтын туйун» Дж. Бапанова. Дипломат Руслан Бийбосунов подчеркнул значение и научно-технический потенциал университета, подготовившего квалифицированные кадры для народного хозяйства Кыргызстана. Выпускники прошлых лет и сейчас возглавляют крупные предприятия, ведомства и министерства, преподают в вузах Кыргызстана. И выразил надежду, что традиция УрФУ — подготовка современных кадров — продолжится и в будущем.

— Мне очень приятно, что мы сегодня открываем стенд с нашими известными земляками. Я хочу пожелать нашим студентам, чтобы они хорошо учились, осваивали нужные для республики специальности и вносили свой вклад в её развитие», — сказал Р. Бийбосунов.

Стенд известных выпускников из Кыргызстана установлен в главном учебном корпусе вуза рядом с аудиторией И-322а. На нём одиннадцать наших бывших студентов-активистов, добившихся больших успехов в жизни и карьере в Кыргызстане, с трудовыми биографиями. Среди них Ашым Туркменов, главный инженер, директор Ошской ТЭЦ, Жениш Ногойбаев, зам. и.о. министра транспорта и коммуникаций, доктор филологических наук Гульнара Мурзахмедова, проректор по науке БГУ, Гульбара Сыдыкова, профессор кафедры телерадиожурналистики Кыргызского национального университета им. Ж. Баласагына, Асеин Исаев, ЧПП, первый зам. МИД. В почётном ряду на стенде глава ОАО «Кыргызиндустрия» Жарасул Абдураимов, окончивший УПИ (УрФУ) в 1984 году, с обширным послужным списком — директор заводов, губернатор, замминистра финансов… Он вносит большой вклад в развитие деловых связей между Кыргызстаном и ведущим вузом РФ — УрФУ (родной альма-матер), привлекает узких специалистов и завозит новые технологии, которых нет у нас. Подписано немало важных для нашей страны соглашений.

— Когда я здесь учился, не думал, что моё фото попадёт на стенд. Я всегда говорю, что всю жизнь учусь. У меня были великолепные учителя и специалисты. Мне очень приятно находиться здесь, в родном университете, чтобы работать дальше. Хочу обратиться к сегодняшним студентам — приходите к нам в «Кыргызиндустрию», у нас всегда для вас найдётся работа, — обратился к собравшейся молодёжи Ж. Абдураимов.

Жарасул Осмоналиевич пообщался со студентами, затем принял участие в заседании учёного совета вуза, на котором ему присвоили степень почётного доктора УрФУ. Ректор В. Кокшаров сам с почестями надел на него докторскую мантию. Во время встречи с руководством университета Ж. Абдураимов заявил о потребности предприятий республики в специалистах для работы на цифровых станках и сообщил о достигнутом договоре с ЭПК (Экспериментально-производственный комбинат УрФУ), в котором предусмотрены краткосрочные стажировки для кыргызстанцев. Это уникальное с советских времён вузовское мини-предприятие, где идеи, рацпредложения, изобретения быстро внедряются в опытное и мелкосерийное производство. Он также поблагодарил специалистов вуза за создаваемые благоприятные условия и возможности для повышения квалификации кыргызских инженерных кадров. В образовательный и научный процесс решено включить и школьников. Так, по словам Джаркын Бапановой, директора кыргызской «Алтын туйун», ведущие школы Бишкека и Оша готовы к участию в школьной олимпиаде «Изумруд» УрФУ по математике, физике и информатике.

В середине сентября 2022 года ректор УрФУ В. Кокшаров побывал в Бишкеке на форуме ста ректоров мира. Во время этого визита он встретился с членами кыргызской ассоциации и презентовал свой вуз. И обратился к ним и кыргызстанцам с просьбой посылать на бюджетное обучение абитуриентов из Кыргызстана. Выразил твёрдое намерение готовить технические кадры для наших предприятий и разрабатывать передовые технологии. На Урал вернулся с папкой договоров. В условиях постпандемического кризиса и дефицита госбюджета такая помощь ведущего российского вуза Кыргызстану очень даже кстати. Вот только сумеет ли наше правительство воспользоваться таким шансом?

По окончании торжественных мероприятий и заседания учёного совета УрФУ ректор

В. Кокшаров заключил:

— Университет сегодня — это не только образовательный хаб, но также центр трансфера технологий, призванный ускорить их внедрение в производство. Так, по решению федерального правительства, в вузе формируется крупный инжиниринговый центр, способный сопровождать полный цикл промышленных заказов: от цифровых моделей до готовых образцов. УрФУ рассчитывает на партнёров по всему миру. И мы, конечно, хотели бы только укреплять сотрудничество с кыргызскими партнёрами, особенно после сдачи новых общежитий в этом и следующем году.

Уральский федеральный университет — один из ведущих вузов России, который в 2020 году отметил столетие. УрФУ расположен в Екатеринбурге. Университет выступает инициатором создания и выполняет функции проектного офиса Уральского межрегионального научно-образовательного центра мирового уровня «Передовые производственные технологии и материалы», который призван решить задачи национального проекта «Наука». Кыргызская ассоциация создана в Бишкеке в 2014 году. Все международные мероприятия федерального университета организует общественная организация «Ассоциация выпускников УПИ, УрГУ и УрФУ», которую возглавляет заместитель первого проректора А. Пономарёв. В неё входят национальные отделения девяти стран (Монголии, Казахстана, Узбекистана, Афганистана и т.д.) и крупные города РФ. Александр Владимирович часто приезжает в Кыргызстан для встречи с правлением и членами кыргызского отделения для обсуждения плана работ и проектов. По данным «Россотрудничества», кыргызская ассоциация выпускников — самая активная и работающая из всех зарубежных общественных организаций. Несмотря на общественный и безбюджетный статус, она ради развития Кыргызстана на энтузиазме ведёт дела на уровне министерств и ведомств. Надеемся, что Кабинет министров и Президент обратят внимание на деятельность кыргызской ассоциации

УрФУ, оценят и поддержат её дела во благо страны.

Жээналы Камбаралиев, выпускник УрФУ.

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