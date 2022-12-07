Вакцинация — иммунизация

Уполномоченный по правам ребёнка Асель Чынбаева встретилась со старшим руководителем по странам Глобального альянса вакцинации и иммунизации (ГАВИ) Смитой Сингх.

Обсуждалось улучшение управления и координации программы плановой иммунизации в стране. Было отмечено, что одними из основных целей на сегодняшний день являются актуализация программы «Иммунопрофилактика» в Кыргызстане, определение потенциальных трудностей и препятствий на пути достижения охвата населения профилактическими прививками и успешное внедрение новых вакцин.

Асель Чынбаева отметила, что при технической поддержке ГАВИ по всей республике 14 ноября 2022 года согласно Национальному календарю профилактических прививок началась вакцинация девочек-подростков против вируса папилломы человека. На сегодня привито 139 311 девочек-подростков, что составило 58% от целевой группы.

В свою очередь Смита Сингх подчеркнула, что за три дня, что она находится в Кыргызстане, её порадовали результаты вакцинации девочек от вируса папилломы человека. Она выразила надежду на дальнейшее успешное сотрудничество с кыргызской стороной.

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