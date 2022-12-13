Подведены итоги

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Первый заместитель председателя Кабинета министров Адылбек Касымалиев принялпредседателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича.
Они подвели предварительные итоги председательства Кыргызстана в органах Евразийского экономического союза, а также обсудили планы по расширению интеграционных процессов между государствами-членами в 2023 году.
Дата публикации: 15:56, 13-12-2022
ПОИСК ПО АВТОРАМ: