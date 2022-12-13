Подведены итоги

Первый заместитель председателя Кабинета министров Адылбек Касымалиев принялпредседателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича.

Они подвели предварительные итоги председательства Кыргызстана в органах Евразийского экономического союза, а также обсудили планы по расширению интеграционных процессов между государствами-членами в 2023 году.

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