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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Подведены итоги


Первый заместитель председателя Кабинета министров Адылбек Касымалиев принялпредседателя Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаила Мясниковича.

 

Они подвели предварительные итоги председательства Кыргызстана в органах Евразийского экономического союза, а также обсудили планы по расширению интеграционных процессов между государствами-членами в 2023 году.

 

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Дата публикации: 15:56, 13-12-2022

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