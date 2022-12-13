Настрой на более тесное партнёрство

Президент Садыр Жапаров принял вице-премьера Государственного Совета Китайской Народной Республики (КНР) Ху Чуньхуа.

Состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам дальнейшего укрепления кыргызско-китайских отношений в рамках политического, торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Глава государства высоко оценил уровень кыргызско-китайских отношений добрососедства, дружбы, сотрудничества и всестороннего стратегического партнёрства на нынешнем этапе, с удовлетворением отметив продвижение торгово-экономического сотрудничества, в частности, реализацию совместных экономических проектов в различных областях. Садыр Жапаров в качестве примера успешного сотрудничества привёл крупнейший транспортный проект строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, к реализации которого три стороны уже приступили. Он отметил, что данный проект окажет неоценимое позитивное влияние на экономическое развитие всего региона и станет важным звеном в реализации инициативы Председателя КНР Си Цзиньпина «Один пояс — один путь». Президент Садыр Жапаров выразил готовность к расширению совместного взаимодействия по всем реализуемым и перспективным направлениям двусторонних отношений.

В свою очередь вице-премьер Госсовета КНР Ху Чуньхуа поблагодарил за встречу и передал искреннее приветствие от Председателя КНР Си Цзиньпина. Ху Чуньхуа напомнил, что Садыр Жапаров и Си Цзиньпин в текущем году провели две встречи, на которых достигнуты важные договорённости об укреплении кыргызско-китайского сотрудничества в различных областях. Он сообщил, что по проекту строительства железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан группа китайских специалистов на данный момент завершила полевые работы и в ближайшее время кыргызской и узбекистанской сторонам передадут ТЭО для проведения экспертизы. Также Ху Чуньхуа заявил о важности укрепления сотрудничества в сфере взаимосвязанности, выразив надежду, что три стороны активно начнут продвигать проект железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, обеспечивая таким образом бесперебойное торгово-экономическое взаимодействие между странами.

В завершение встречи вице-премьер Госсовета КНР высказался за продолжение укрепления международного взаимодействия, отметив, что китайская сторона готова раскрывать потенциал диалога с Центральной Азией, особенно в транспортной, торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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