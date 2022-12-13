Новый вертолёт Airbus H145 для Кыргызстана

Президент Садыр Жапаров совершил облёт и протестировал поступивший в Кыргызстан второй новый вертолёт Airbus H145.

Новый вертолёт, приобретённый в Федеративной Республике Германия за счёт средств республиканского бюджета, передан на баланс Министерства чрезвычайных ситуаций, Airbus H145, рассчитанный на восемь пассажирских мест, оборудован новейшим навигационным оборудованием, автопилотом, системой оповещения о дорожной обстановке TAS 620, системой дополнительной очистки воздуха. Применение новой техники позволит предупреждать катастрофы и ликвидировать их последствия, а также снизить время реагирования на чрезвычайные ситуации. Вместе с тем физические и юридические лица в коммерческих целях за установленную плату также смогут совершать полёты на нём. Средства от этого поступят в бюджет страны.

Во время тестирования Airbus H145 глава государства подчеркнул, что нынешние реалии времени требуют иметь современное, мощное оборудование и средства для обеспечения безопасности людей. Современная техника помогает и способствует быстрому реагированию. В следующем году ожидается, что в рамках договорённостей лидеров Кыргызстана и России в страну на грантовой основе прибудет новый вертолёт марки МИ-8 МТВ для МЧС. Кроме того, в настоящее время завершается капитальный ремонт вертолётов Министерства обороны. Тем самым в Кыргызстане продолжается наращивание вертолётной авиационной отрасли.

Президент Садыр Жапаров констатировал, что на этом деятельность по обеспечению соответствующим оборудованием не остановится, работа в этом направлении продолжится.

Напомним, что в августе текущего года Министерству чрезвычайных ситуаций страны передали новую специальную технику, в том числе новый вертолёт Airbus H-125, рассчитанный на четыре пассажирских места.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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