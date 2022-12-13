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ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА

Вокруг Афганистана


Специальный представитель Президента по особым поручениям Таалатбек Масадыков встретился со спецпредставителем Европейского союза по Афганистану Томасом Никлассоном и послом Представительства Евросоюза в Кыргызской Республике Мэрилин Йосефсон.

 

В разговоре принял участие специальный представитель МИД Кыргызстана по Афганистану, посол по особым поручениям Авазбек Абдуразаков.

 

Стороны обсудили текущую ситуацию в Афганистане и взаимное сотрудничество в целях продолжения оказания гуманитарной помощи афганскому народу, обменялись мнениями вокруг региональных вызовов и подчеркнули важность принятия совместных усилий по сохранению стабильности и безопасности в регионе.
Подводя итоги встречи, Таалатбек Масадыков высказался за скорейшее нахождение странами Запада и региона путей решения усложняющейся ситуации как внутри Афганистана, так и в регионе в целом.

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Дата публикации: 15:54, 13-12-2022

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