Вокруг Афганистана

ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
ЕДИНЫЙ КЫРГЫЗСТАН - ЕДИНЫЙ НАРОД
СЛОВО
КЫРГЫЗСТАНА
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
ISSN 1694-5492
Основана 23 марта
1925 года
СЛОВО
ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЗЕТА
Специальный представитель Президента по особым поручениям Таалатбек Масадыков встретился со спецпредставителем Европейского союза по Афганистану Томасом Никлассоном и послом Представительства Евросоюза в Кыргызской Республике Мэрилин Йосефсон.
В разговоре принял участие специальный представитель МИД Кыргызстана по Афганистану, посол по особым поручениям Авазбек Абдуразаков.
Стороны обсудили текущую ситуацию в Афганистане и взаимное сотрудничество в целях продолжения оказания гуманитарной помощи афганскому народу, обменялись мнениями вокруг региональных вызовов и подчеркнули важность принятия совместных усилий по сохранению стабильности и безопасности в регионе.
Подводя итоги встречи, Таалатбек Масадыков высказался за скорейшее нахождение странами Запада и региона путей решения усложняющейся ситуации как внутри Афганистана, так и в регионе в целом.
Дата публикации: 15:54, 13-12-2022
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