Экологическая выставка в Бишкеке. И почему всё-таки «Кондиционер не работает»?

В столице прошла выставка центральноазиатского значения с интригующим названием. Посетители не только любовались инсталляциями молодых художников и экоактивистов, но и задавались одним и тем же вопросом — почему название выставки «Кондиционер не работает»?

Дело в том, что организатор мероприятия Диана Рахманова сравнивает электрический прибор, который ломается и требует ухода, с нынешней экологической ситуацией в столицах мира. Пока он работает, климат в помещении стабильный и устраивает всех. Но как только перестаёт — всё меняется. Проблема поломки кондиционеров в основном одна — это загрязнение фильтров во внутреннем блоке. Всё дело в пыли и выхлопных газах в подаваемом воздухе. Как точно подметила Диана, воздух в современных городах настолько грязный, что ломается не только кондиционер, ухудшается здоровье людей, а это уже более серьёзный вопрос. В выставке приняли участие те представители творчества, кого волнует проблема рационального использования природных ресурсов, загрязнения воздуха и глобального потепления. Арт-ивент организован общественным фондом «Культурный центр «Кудук» совместно с Французским альянсом в Бишкеке и Гёте-Институтом в Казахстане. На открытии присутствовал Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Кыргызстане господин Франсуа Делуас, который отметил важность привлечения внимания к проблемам экологии через искусство.

Нурпери Орунбаева приехала на выставку из Оша, чтобы внести вклад в продвижение экологического посыла. Стоматолог по специальности, она с детства занимается творчеством: рисует и вышивает. Совместно с художницей из Таджикистана Машхурой Максудзода они создали коллекцию одежды, на которой красками и вышивкой изображены важнейшие факторы, позволяющие сохранить природу и влияющие на отношение к окружающей среде.

— На этой поношенной одежде мы изобразили новый мир, без войны. То есть старое преобразуется в новое, более ценное. Ведь большинство людей против конфликтов среди братских стран. Мы хотим, чтобы настал мир и все озаботились вопросами экологии и сохранением краснокнижных животных и птиц, которых нещадно истребляют в угоду своим прихотям. Оставленный в лесу мусор или костёр, слитая в реку грязная вода или бензин несут опасность для природных экосистем, многие из которых находятся на грани вымирания, — рассказывает Нурпери. — На этой куртке я изобразила человека в противогазе и написала по-английски «Задыхаешься ли ты в городе так же, как и я?» А здесь карта глобального потепления и засыхающий Арал. Мы специально повесили одежду на вешалку в виде страниц книги, чтобы посетители «листали» и изучали проблемы мира.

Исмаил Сохибназаров из Таджикистана считает, что экологическое образование необходимо внедрять с детского сада. Он представил видеоарт — документальный ролик о сжигании мазута и автомобильных покрышек для получения извести в Хатлонской области Республики Таджикистан, где расположены кишлаки и виноградные плантации. Всё это покрывается чёрной копотью от сжигаемого топлива.

— В наших силах защитить природу, но для этого необходимо иметь правильное понимание об окружающей среде, атмосферном воздухе, воде и других природных ресурсах, которые рассматриваются как источники жизни человека и других живых организмов на планете. Из-за человеческой беспечности изменяется климат, и это негативно сказывается на всём живом на Земле, — рассуждает участник.

Почти в самом конце выставочного зала стоит сооружение в виде каркаса, покрытого разноцветным шёлковым полотном. Как рассказали организаторы, эта природная композиция выполнена в технике экопринт из экологически чистых материалов. Асель Абдыкадырова и Денис Казанцев долгое время собирали листья разных деревьев, в коллекции присутствует даже канадский клён. Его привезли специально из Канады. Чтобы получился подобный рисунок на материале, пришлось изрядно постараться. На чисто белой шёлковой ткани выкладывали листья, туго сматывали в рулон и кипятили определённое время. В работе также применялись плоды граната и лука.

Сразу несколько работ представили подопечные общественного благотворительного фонда «Жаныртуу» с ментальной инвалидностью. Они более 18 лет занимаются прикладным творчеством из войлока, бумаги и других материалов. А недавно создали свой инклюзивный театр.

— На витрине представлены костюмы, в которых наши подопечные играли в спектакле «Ель». Однажды премьера состоялась в кукольном театре. Мы надеялись на то, что государство поможет предоставить помещение для проведения спектакля и репетиций. Я отправляла письма во все министерства с просьбой посодействовать в развитии инклюзивной культуры в Кыргызстане, но почти все ведомства нас проигнорировали. С трудом один раз всё-таки предоставили сцену. Мы зашли на репетицию за два часа до выступления. Но ребята, несмотря на сложности, сыграли очень душевно. На выставке представлены костюмы, выполненные из вторичного материала — обрезки тканей, проволоки, войлок. Ребята сами рисовали на материале. Шумовые музыкальные инструменты для постановки изготовлены также своими руками. Абсолютно каждый участник фонда был задействован в работе. Для них деятельность крайне важна, — делится Анастасия Колодяжная, представитель фонда.

В завершение дня открытия состоялся показ одежды, выполненной в технике пэчворк, от кыргызстанских дизайнеров.

Дарья НЕСТЕРОВА.

Фото автора.

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