Из Оша — коротко о важном

В ошской мэрии состоялось расширенное аппаратное совещание по вопросам здравоохранения. В нём участвовали вице-мэр Венера Рыскулова, представители аппарата, руководители учреждений здравоохранения, профильных государственных и городских учреждений.

Рассмотрены итоги девяти месяцев деятельности учреждений системы здравоохранения, в том числе достижения и недоработки. С целью повышения предоставляемых медуслуг обсудили предложение Минздрава о разделении полномочий координатора системы здравоохранения Ошской области и города Оша.

Ряду руководителей системы здравоохранения вынесены предупреждения за недостаточное взаимодействие между медучреждениями по реализации госпрограмм развития системы здравоохранения; руководителям нескольких филиалов ЦСМ — за несоответствующие планам результаты работы.

Всем учреждениям здравоохранения дано срочное поручение подключиться к системе электронного документооборота ГП «Инфоком». Помимо этого, всем учреждениям сферы здравоохранения необходимо проводить работу согласно программе госгарантий (с застрахованными гражданами).

Мэр города Оша Бакытбек Жетигенов ознакомился с ходом отопительного зимнего периода, посетив котельную МП «Теплоснабжение» в микрорайоне «Кулатов», городские ТЭЦ и РЭС.

Мэру предоставили информацию о проводимых мероприятиях в рамках текущего отопительного зимнего периода, все теплоснабжающие и энергоснабжающие предприятия выполняют весь комплекс необходимых мероприятий.

МП «Теплоснабжение» имеет 88 котельных, из которых 19 работают на электроэнергии, 69 — на угле. Оно обеспечивает теплом 306 многоэтажных домов, 36 школ, 29 детских садов, 12 медицинских учреждений, девять вузов, всего 98 учреждений и организаций.

На ТЭЦ города Оша заготовлено необходимое количество топлива, полностью введены в эксплуатацию все три котлоагрегата, теплом обеспечиваются 36 учреждений образования, 12 учреждений здравоохранения, восемь высших учебных заведений, четыре промышленных предприятия и 371 организация и учреждение.

К 1 декабря текущего года вместо планируемых 72 трансформаторов мощностью 6-10/0,4 кВ РЭС провёл капитальный ремонт 84 трансформаторов, вместо 566 трансформаторов проведён текущий ремонт 580.

Согласно планам по капстроительству и реконструкции энергообъектов, установлено шесть дополнительных ТП 6-10/0,4 кВ и КТП, заменены два действующих трансформатора. Кроме того, реконструированы 7,9 км воздушных линий, 76 225 км линий электропередачи марки СИП и 2,4 км кабельных линий электропередачи.

В южной столице завершились соревнования по военно-патриотическому воспитанию подрастающего поколения под названием «Ак-Шумкар».

В открытии финальной части мероприятий участвовали вице-мэр Венера Рыскулова, депутат горкенеша Болот Баетов, представители ОБН УВД Оша, управления образования, горвоенкомата, Ошского гарнизона, военные аксакалы.

Учащиеся старших классов городских школ, принявшие участие в мероприятиях, организованных комитетом по делам молодёжи совместно с комитетом по физической культуре и спорту мэрии, соревновались в военно-строевой подготовке, разборке-сборке автоматов, спортивных состязаниях, стрельбе из малокалиберных винтовок.

Победители соревнований награждены почётными грамотами мэрии Оша и ценными подарками.

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