Награда передана в музей

Президент Садыр Жапаров посетил Дом-музей Чингиза Айтматова в Бишкеке и передал семье выдающегося кыргызского писателя посмертно присвоенную Международную премию имени Алишера Навои «За вклад в единство тюркского мира».

Напомним, что в ноябре этого года в рамках девятого заседания Саммита глав стран-участниц Организации тюркских государств в Самарканде (Республика Узбекистан) состоялась церемония вручения данной премии. Она присуждена Решением совета глав государств стран-участниц ОТГ. Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев передал указанную Международную премию Президенту Садыру Жапарову.

Глава государства подчеркнул, что гордится быть земляком и современником такого великого человека, как Чингиз Айтматов, планетарной личности. Для него большая радость вручить эту награду международного уровня и передать в Дом-музей писателя.

Побеседовав в тёплой обстановке с близкими Айтматова, Садыр Жапаров осмотрел после реконструкции Дом-музей и его экспонаты. Сын Чингиза Айтматова — Эльдар Айтматов — рассказал о музее, жизненном пути и творчестве отца. Он поблагодарил Садыра Жапарова за визит и за то, что он лично передал присвоенную награду в Дом-музей писателя.

В беседе глава государства и Эльдар Айтматов обсудили предстоящие в 2023 году мероприятия, посвящённые 95-летнему юбилею писателя Чингиза Айтматова. Президент Садыр Жапаров особо подчеркнул, что Чингиз Айтматов — великая личность современности. Творчество писателя — это вечное наследие и общее достояние. Все мероприятия, организованные по случаю юбилея писателя, должны пройти на высоком уровне.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

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