«Мурас» собрал любителей здорового отдыха

В Бишкеке состоялся традиционный дружеский турнир «Мурас» с участием Президента Садыра Жапарова. Прошёл он в спорткомплексе ФОК «Газпром-детям».

Глава государства на открытии поздравил всех с началом очередного традиционного турнира «Мурас», напомнив, что первый турнир посвятили столетию кыргызского футбола, который отмечался в прошлом году. В нём приняли участие 6 команд, во втором турнире — 12, а сейчас уже 16 команд, что означает возрастание интереса к данному турниру, подчеркнул он, отметив, что цель соревнования — пропаганда здорового образа жизни. Президент Садыр Жапаров пожелал победы сильнейшей футбольной команде.

Групповые игры в первый день состоялись в спорткомплексе ФОК «Газпром-детям» и во Дворце спорта им. Каба уулу Кожомкула.

В мероприятии соревновались команды, в состав которых входят представители госорганов, парламента, судейского корпуса, правоохранительных ведомств, посольств, средств массовой информации, бизнеса, культуры, спорта, духовенства. Организовано оно по инициативе Кыргызского футбольного союза и администрации Президента.

По итогам первого дня в следующий этап турнира прошли 8 команд: «Президенттин командасы» — «Элчилер»; «Спорт Жылдыздары» — «Спорттук федерациялар»; «Коопсуздук» — «Ден-Соолук»; «Ыйман» — «Достук».

О победителях в следующем номере газеты.

Фото Султана ДОСАЛИЕВА.

Автор: -