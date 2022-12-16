Потенциальные инвесторы из ОАЭ

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с генеральным директором — управляющим директором Abu Dhabi Developmental Holding Company (ADQ) Мохаммедом Хассаном Аль-Сувейди в Абу-Даби.

Они обсудили широкий круг вопросов, охватывающих ключевые секторы экономики двух стран, включая продовольствие и сельское хозяйство, авиацию, финансовые услуги, здравоохранение, промышленность, логистику, недвижимость, туризм и гостиничный бизнес, транспорт и энергетику.

Глава Кабмина отметил, что Кыргызстан стратегически расположен в центре Евразийского континента, а реализация транспортно-коммуникационных проектов является очень перспективным и важным направлением.

В свою очередь Мохаммед Хассан Аль-Сувейди подчеркнул, что компания ADQ стремится к расширению своего глобального присутствия и готова к наращиванию взаимодействия во всех сферах, представляющих взаимный интерес.

Отметим, что ADQ — одна из крупнейших холдинговых компаний ближневосточного региона с разнообразным портфелем крупных предприятий, охватывающих ключевые секторы ненефтяной экономики Абу-Даби. Акционером является правительство эмирата Абу-Даби. Под управлением фонда находятся активы на сумму около $110 млрд.

Кроме этого, Акылбек Жапаров провёл переговоры с министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейлем Мохаммедом Аль-Мазруи. Они обсудили отношения между государствами и возможность расширения двустороннего экономического сотрудничества.

Глава Кабмина отметил высокую динамику развития кыргызско-эмиратских отношений. «В ходе недавнего визита Президента в Объединённые Арабские Эмираты подписано девять международных документов, в том числе межправительственное соглашение о создании совместного холдинга. Сейчас наши государственные органы работают над ускорением ратификации этого документа, в скором времени соглашение вступит в силу, и компания начнёт свою деятельность. Это, несомненно, выведет инвестиционное сотрудничество между двумя странами на новый уровень», — сказал Акылбек Жапаров.

Он также обратил особое внимание на проблемы обеспечения чистой водой сельских районов, строительства доступного жилья в Кыргызстане, развития проектов по возобновляемым источникам энергии.

В ряду других актуальных направлений сотрудничества, которые обсуждены во время встречи, — сельское хозяйство, связь и коммуникации, перерабатывающая промышленность, внедрение передовых технологий.

В свою очередь эмиратская сторона выразила готовность стать партнёром в финансировании стратегических проектов, ориентированных на жизненно важные секторы экономики, и оказать поддержку в их реализации.

В заключение Акылбек Жапаров пригласил директора Фонда развития Абу-Даби посетить Кыргызстан с рабочим визитом.

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