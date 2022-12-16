Роль СМИ в продвижении евразийских интеграционных проектов

На сегодняшний день вопросы качества информационного сопровождения интеграционных процессов в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) и роли информационной политики в продвижении евразийской повестки имеют колоссальное значение. Успешная реализация масштабных евразийских интеграционных проектов требует объективного и единообразного освещения ключевых событий и доведения этой информации не только в странах — членах ЕАЭС, но и за рубежом.

Евразийский экономический союз создавался в 2015 году как экономическая база нового сотрудничества на постсоветском пространстве.

Прошлая неделя ознаменовалась проведением в Бишкеке саммита ЕАЭС, который посетили почти все главы государств-участниц, а также Бишкекского инвестиционного саммита, в рамках которого состоялась дискуссия на тему: «Роль медиапространства в продвижении евразийских интеграционных проектов». В дискуссии приняли участие: Сергей Глазьев — член коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК, Алтынбек Максутов — министр культуры, информации, спорта и молодёжной политики Кыргызстана, Андрей Бельянинов — генеральный секретарь Ассамблеи народов Евразии, Данил Ибраев — председатель делового совета ЕАЭС, Ольга Вихрова — директор Центра евразийских медиаисследований факультета журналистики МГУ имени М. Ломоносова, Игорь Шестаков — директор Центра экспертных инициатив «Ой Ордо», Ширин Костюк — декан факультета журналистики КНУ имени Ж. Баласагына.

В мае 2022 года проведён первый Бишкекский экономический форум, на тематической сессии которого озвучено предложение о создании медиаплатформы для продвижения евразийских интеграционных проектов, а также создание Евразийской премии в области кинематографии.

— Мы готовы поддержать новые идеи и проекты. В настоящее время формирование имиджа ЕАЭС обретает масштабное значение. В общественно-политической жизни любой страны велика роль средств массовой информации. Являясь на сегодняшний день ключевым элементом формирования имиджа интеграционных объединений, она оказывает прямое воздействие на реализацию и интересы на мировой арене. На успешное функционирование евразийских интеграционных процессов и развитие долгосрочных партнёрских отношений оказывают влияние механизмы привлечения граждан во взаимодействие по средствам медиасферы, — отметил Алтынбек Максутов. — Евразийские интеграционные процессы нуждаются в непрерывном информационном сопровождении, обмене мнениями и опытом, как и взаимодействие СМИ стран — членов ЕАЭС. Расширение и углубление партнёрских отношений станет крепкой основой для процветания нашей страны. Сегодня фейки и дезинформация представляют угрозу информационной безопасности и социальной стабильности любого государства. Мы, как члены одного партнёрского объединения, должны совместно сосредоточить свои силы по обмену опытом и знаниями в борьбе с недостоверной и ложной информацией с целью сохранения мира и стабильности в наших государствах.

Возрастает роль социальных сетей, в связи с этим нужно уделить особое внимание качеству публикуемой информации, необходимо изучение контекстного поля новостных ресурсов. Кыргызстан, являясь демократическим государством, где присутствует и развивается институт свободы слова и сильное медиасообщество, будет и дальше освещать интеграционные процессы, осуществляя комплекс мер для закрепления евразийской повестки в информационных пространствах нашей страны.

По словам Сергея Глазьева, именно от кыргызских коллег поступило предложение об информационном и культурном сотрудничестве. Но создать структуру типа информационного агентства достаточно сложно, понадобится международный договор. Существует подобная союзная телерадиокомпания «Мир», но её рейтинг невысок. На сегодняшний день необходимо создавать интересный зрителю контент. Блогеры имеют больше подписчиков, чем любое информационное агентство.

— Наша задача — давать объективную информацию. А национальное агентство должно доводить её до потребителей. Нам необходимо ориентироваться на аудиторию, экспертно понимающую и нуждающуюся в данных сведениях. Для этого нужна сеть профессиональных журналистов, которые бы в доступной форме передавали информацию в массы, — разъяснил Андрей Бельянинов. — Создание общей системы ценностей, которую разделяют все страны — члены большого евразийского партнёрства, — необходимое условие эффективного функционирования и создания союза. У каждого свои культура и взгляды, поэтому необходимо гармонизировать наше сотрудничество без навязывания своих ценностей. После первого Евразийского экономического форума можно с полной уверенностью сказать, что полгода прошли не зря.

Первая инициатива, которая на сегодняшний день реализована, — создание Евразийского сетевого университета, в него входят 19 вузов, уже формируется образовательная программа, которая запускается с нового учебного года. Вторая инициатива — создание Евразийской кинопремии. Правительство Кыргызстана поддержало эту идею, по итогам форума она отмечена в рекомендациях. Подготовлены учредительные документы — проект договора создания Евразийской киноакадемии и положение о кинопремии, — которые должны объединять кинематографическое сообщество, создавать поле совместной деятельности, совместных продуктов на основе традиционных ценностей. Наша главная ценность — дружба народов, на это необходимо опираться.

— На сегодняшний день мы с гордостью можем сказать, что 70% практикующих представителей СМИ в Кыргызстане вышли из стен Кыргызского национального университета. Они готовят контент для внутренней аудитории, то есть кыргызскоязычных потребителей информации. В мае прошёл первый форум, наметивший много планов и целей. Я как декан факультета журналистики слежу за тем, что передают информационные агентства и телевидение — про форум и цели ни слова нет ни в одном кыргызскоязычном СМИ. Либо нет журналистов, которые интересуются этой темой, либо нет рычагов механизма, чтобы подавать данный контент. На КТР есть одна передача, и то на русском языке. Мы постоянно проводим исследования в сфере медиа и понимаем, что нет проекта, который бы объяснил кыргызскому населению, для чего создан ЕАЭС, какие цели преследует, какие встречи проводятся, — поясняет Ширин Костюк. — Пока мы молчим, нет целенаправленной информационной политики. Есть разовые сюжеты, но этого недостаточно. Нет подготовленных кадров, которые простым кыргызским языком объяснили бы цели работы Евразийской экономической организации. Встаёт вопрос о подготовке кадров в этом направлении. В Кыргызстане катастрофически не хватает журналистов, разбирающихся во внешней экономике и геополитике. Может, создать центр подготовки журналистов? Но, чтобы их подготовить, необходимо в первую очередь обучить самих преподавателей. Нужно сохранить ценности традиционной журналистики и подачи информации. Не секрет, что уже давно в прозападных СМИ идёт «промывка мозгов» путём проведения фестивалей, семинаров, тренингов и лагерей для будущих специалистов, где активно пропагандируют европейские ценности и русофобию. В наших традициях акыны всегда оставались источником информации, сегодня место акынов заняли блогеры, которые бесконтрольно формируют общественное сознание молодёжи. Не всегда правильное и правдивое.

Ольга Вихрова отметила, что на факультете журналистики МГУ третий год реализуется образовательная программа «Освещение евразийской интеграции в СМИ». Она одобрена Евразийской экономической комиссией, и запрос на эту дисциплину со стороны студентов растёт постоянно. В программе рассматривается законодательная политика, а также история развития и формирования союза. База проведения данного курса имеется, остаётся внедрить её в массы стран — участниц Союза.

— Я полностью соглашусь с Ширин, так как на сегодняшний день в информационном и экспертном поле ЕАЭС ситуация напоминает всадника без головы — непонятно, куда мы скачем и ради чего. Медийная повестка Евразийского союза в СМИ во многом строится из саммита глав государств. Все новости — о встречах президентов и премьер-министров, и никакой конкретики решения вопросов. Поэтому понимание у широкой общественности по такой подаче новостей просто невозможно сформировать. Ольга Вихрова провела мониторинг того, как СМИ отражают деятельность данного союза. В 2019 году Кыргызстан из всех стран-участниц занял последнее место в плане упоминаний деятельности ЕАЭС, хотя именно в Бишкеке он в том году проходил. Эта неделя для журналистов была пустая, ничем не наполненная в плане информации.

Вся работа строилась на декларативности, общих фразах, пожиманиях рук — и всё! — отмечает Игорь Шестаков. — Поэтому нам необходимы медиагруппы, которые будут доводить до общественности задачи этой организации. Сегодня жанр журналистских расследований отдан на откуп западным медиаструктурам, которые финансируют и используют это в своих интересах. Мы могли бы делать то же самое, но на международном уровне. К примеру, как проходит импорт отечественных фруктов в страны ЕАЭС, с какими проблемами на границах сталкиваются крестьяне и водители машин. Поле для работы колоссальное.

Политолог и писатель Владимир Сергиенко имеет другую точку зрения, отличную от спикеров:

— Нынче потребителю информации интереснее смотреть новости о катастрофах, авариях и убийствах, чем слушать скучные аналитические данные грамотных экономистов и специалистов в медиасфере. Если взять блогеров-миллионников, то их контент не содержит ничего грамотного и нужного, а их целевая аудитория не имеет никакого отношения к политической жизни. Так, к сожалению, устроен мир. И пополнять аудиторию журналистов, которые будут профессионально подавать никому не интересную информацию, — устаревшая методика. Проблема не в том, чтобы создавать грамотных обозревателей и корреспондентов, проблема в создании профессиональных главных редакторов, которые направили бы журналистов в концептуальном отношении в нужное русло. Не будет политического решения — не будет победы в экономическом пространстве. Именно государство регулирует новостную подачу информации.

Дарья НЕСТЕРОВА.

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