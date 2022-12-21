Японские бизнесмены идут на контакт

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров встретился с президентом японской компании Muroo Systems Co. Жонгсинг Паном.

Они обсудили перспективы дальнейшего сотрудничества в сфере энергетики.

Акылбек Жапаров отметил заинтересованность республики в расширении инвестиционно-технологического сотрудничества с компанией Muroo Systems Co., привлечении капитала, передового опыта и современных технологических решений в модернизацию и технологическое обновление энергетической инфраструктуры страны.

Председатель Кабмина подчеркнул, что в Кыргызстане развитие энергетического сектора определено в качестве национального приоритета. Также предпринимаются реальные практические шаги для улучшения инвестиционного климата.

Акылбек Жапаров добавил, что подписанный Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики и компанией Muroo Systems Co. является важным документом для дальнейшего практического сотрудничества.

В свою очередь Жонгсинг Пан сказал, что готов к тесному сотрудничеству и конструктивным переговорам по реализации перспективных проектов по строительству гидроэлектростанций. «В случае успешного создания ГЭС многие компании Японии также заметят инвестиционный потенциал Кыргызстана, и откроются возможности другим японским компаниям для инвестирования в вашу страну», — сказал он.

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