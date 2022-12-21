Отечественные лампочки — в каждый дом

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров провёл рабочее совещание по деятельности открытого акционерного общества «Майлуу-Сууйский ламповый завод».

Представлена презентация о работе предприятия и проектах по производству стеклянной тары и реконструкции стекловаренной печи. Отметим, что заводу предоставлен бюджетный кредит в размере 1 млрд. сомов. Уже выдан первый транш в размере 400 млн. сомов.

Глава Кабмина отметил, что предприятие должно начать работу в полном объёме, обеспечив высокие стандарты качества и эффективность производства. «Заводу надо функционировать и днём, и ночью, в несколько смен, если потребуется. Компании Кабмином выдан бюджетный кредит, и мы станем следить за тем, чтобы эти средства использовались строго по назначению. Выпускаемая продукция градообразующего предприятия должна соответствовать всем требуемым стандартам и высокому качеству. Завод может обеспечивать всю республику светодиодными лампами, а также качественной стеклотарой для отечественных производственных компаний», — сказал Акылбек Жапаров.

Отметим, что решением Кабинета министров утверждён перечень товаров, производимых открытым акционерным обществом «Майлуу-Сууйский ламповый завод». Предприятие станет поставлять продукцию в государственные и бюджетные организации, компании с государственной долей собственности. Это решение принято для недопущения сокращения рабочих мест и улучшения финансового состояния открытого акционерного общества «Майлуу-Сууйский ламповый завод», оказания поддержки градообразующему предприятию и дальнейшего развития светотехнической отрасли.

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