На пути к цифровой трансформации

Заместитель председателя Кабинета министров Бакыт Торобаев участвовал в заседании коллегии Министерства цифрового развития, где подведены годовые итоги работы ведомства и обозначены задачи на 2023 год.

О своей деятельности рассказали главы структурных и подведомственных подразделений, а также хозяйствующих субъектов, являющихся участниками рынка интернет-услуг и связи.

По окончании выступлений Бакыт Торобаев высказал своё видение относительно трансформации страны в цифровое пространство, связанное с разработкой цифровых технологий, собственного искусственного интеллекта, технологий услуг, большими данными, распределёнными реестрами.

По его словам, помимо этого, стоит задуматься о правовых режимах для использования технологий искусственного интеллекта в отдельных отраслях экономики и социальной сферы. «Этого невозможно достичь, если каждый государственный орган станет двигаться по пути внедрения цифровизации и услуг автономно. Необходимо скоординировать усилия и разработать Цифровой кодекс, который контролирует данные и инфраструктуру. Это станет цифровым новшеством в Центрально-Азиатском регионе», — отметил заместитель председателя Кабмина.

В ходе заседания коллегии стало известно, что ведомство уже предоставило в цифровом формате максимум возможного, теперь же стоит задача по объединению стандартов в единое целое.

Бакыт Торобаев считает, что проблема упирается в стену непонимания между технарями и юристами. «Как только удастся эту ситуацию сломать, то ничто не сможет тормозить процессы цифровой трансформации и внедрения искусственного интеллекта в жизнь, даже на региональном уровне. Цифровая трансформация должна коснуться каждого гражданина, отраслей экономики и социальной сферы, организаций и уровней власти, всей системы госуправления. Всё это позитивным образом отразится на качестве жизни людей», — сказал он в заключение, отметив, что диалог государства с цифровым сообществом не должен ограничиваться лишь процедурами подписания документов и презентацией докладов.

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