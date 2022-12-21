Китайские партнёры посетили Кыргызстан

В Кыргызстан прибыла делегация СУАР КНР во главе с заместителем председателя Народного правительства СУАР КНР госпожой Сунь Хунмэй. Представлена она и другими официальными лицами провинции и крупнейшими синцзянскими корпорациями, такими как ТВЕА, САНБАО, ЕМА, «Джун Тай» и «Сы Лу Тон», работающими в сферах зелёной энергетики и трансграничной электронной коммерции.

Гости провели расширенную встречу с министром экономики и коммерции Данияром Амангельдиевым. В ней участвовали представители госорганов и бизнеса. Стороны обсудили реализацию Протокола 11-го заседания Координационной группы «Кыргызстан — СУАР КНР» при межправительственной кыргызско-китайской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое состоялось 29 июля 2022 года в режиме видео-конеренц-связи под председательством министра Д. Амангельдиева с госпожой С. Хунмэй.

Министр Д. Амангельдиев отметил насыщенность кыргызско-китайских двусторонних отношений по итогам 2022 года. Сообщил о работе кыргызской стороны по укреплению КПП «Торугарт» и «Иркештам», динамике роста грузоперевозок на кыргызско-китайской государственной границе. Он призвал увеличить поставки кыргызской сельхозпродукции в Синьцзянский регион, оптимизировать карантинный процесс в зависимости от ситуации по профилактике и борьбе с эпидемиями и содействовать увеличению пропускной способности грузов на пограничных переходах.

Госпожа С. Хунмэй отметила, что Кыргызстан стал партнёром № 1 СУАР КНР по итогам 2022 года, подчеркнула важность участия сторон в выставочных мероприятиях и предложила рассмотреть возможность сотрудничества в сфере зелёной энергетики.

Стороны также договорились продолжить тесную работу по продвижению совместных проектов по строительству железной дороги Кыргызстан — Китай — Узбекистан, КПП «Бедель», высказались за создание Делового совета и установление побратимства между Иссык-Кульской областью и СУАР КНР.

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