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Указания даны


Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров ознакомился с состоянием ряда теплоснабжающих предприятий в Чуйской области.

 

 

В частности, он осмотрел котельную государственного предприятия «Кыргызтеплоэнерго» в Орловке, а также объекты в Канте и Токмоке.

 

По итогам поездки профильным государственным органам дан ряд поручений по предоставлению качественного электро- и теплоснабжения населению, обеспечению их бесперебойной работы, оперативному реагированию на аварийные отключения и сбои в системе электроснабжения.

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Дата публикации: 15:53, 21-12-2022

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