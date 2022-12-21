Указания даны

Председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров ознакомился с состоянием ряда теплоснабжающих предприятий в Чуйской области.

В частности, он осмотрел котельную государственного предприятия «Кыргызтеплоэнерго» в Орловке, а также объекты в Канте и Токмоке.

По итогам поездки профильным государственным органам дан ряд поручений по предоставлению качественного электро- и теплоснабжения населению, обеспечению их бесперебойной работы, оперативному реагированию на аварийные отключения и сбои в системе электроснабжения.

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